Sardegna, Conte e Schlein battono una Destra sempre meno credibile

Il voto in Sardegna ha visto vincente la candidata di centrosinistra Alessandra Todde. Il centrodestra non ha sostenuto a dovere il suo.

Sebbene lo spoglio sia ancora in corso, la vittoria alle elezioni regionali in Sardegna viene accreditata ormai con certezza a Alessandra Todde che diventa la prima presidente donna della Regione, con 40mila voti in più del totale delle liste che la appoggiavano: i sardi hanno scelto lei più dei simboli.

Vittoria di misura sul candidato di centrodestra Truzzu (45,3% a 45%), mentre l’ex governatore Soru si è fermato all’8,7%. Quest’ultimo ha sicuramente sottratto voti al centro-sinistra, visto che in passato ha governato con tale coalizione. Infatti, il rischio principale per la Todde derivava proprio da questo, visto che il suo rivale è stato individuato all’ultimo minuto per la defezione del governatore uscente, Christian Solinas, coinvolto in una vicenda giudiziaria a ridosso delle elezioni.

Il significato del voto regionale in Sardegna

Come racconta Il fatto quotidiano, si tratta di una vittoria soprattutto del M5S e di Giuseppe Conte, che aveva proposto Alessandra Todde come candidata a governatrice. Un risultato positivo anche per la Schlein, a quasi un anno dalla sua investitura a segretaria del Pd. Una boccata d’ossigeno per un partito che ormai raramente incassa risultati elettorali positivi.

Riguardo i partiti, il Pd ha sconfitto di poco Fratelli d’Italia, mentre il M5S si è “qualificato” sesto. Male la Lega con il 3% dei voti, mentre Forza Italia fa il 6. Numeri ormai lontani dai bei tempi andati per entrambi, schiacciati come sono dall’incoerenza prodotta dalla politica meloniana al governo.

Salvini era così convinto di vincere da avere già un’intervista programmata da Nicola Porro su Rete4, poi strategicamente rinviata a data destinarsi.

E ora a preoccupare il centrodestra sono le elezioni regionali in Abruzzo del prossimo 10 marzo, praticamente domani, dove corre un altro esponente di Fratelli d’Italia, Marco Marsilio.

Voto in Sardegna: la difficile sfida di Alessandra Todde

Tornando alla Sardegna, ora alla vincitrice di centro-sinistra Alessandra Todde spetta il gravoso compito di rilanciare e rivalorizzare una regione splendida, ma distrutta da servitù militari, la vicina Corsica che sottrae spazi di mare ai pescatori, nuove norme europee che ledono l’attività di pastori e agricoltori addirittura incolpati di inquinate, un turismo o elitario o disorganizzato per i meno abbienti, povertà dilagante, malattie provocate dalle attività industriali, ecc.

