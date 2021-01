Vip morti nel 2021, elenco completo: ultimo Marco Formentini

Ultima modifica: 2 Gennaio 2021

Quali sono i Vip morti nel 2021? Chi sono i cantanti morti nel 2021? Chi sono i registi morti nel 2021? Chi sono gli attori morti nel 2021?

Come ormai da tradizione da qualche anno a questa parte, anche per l'anno in corso stilerò un elenco continuamente aggiornato di tutti i personaggi famosi morti nel 2021. Divisi per categorie professionali, come quelle succitate, dedicando poi un paragrafo a quelli di tutte le altre categorie.

Il funesto 2020, pesantemente influenzato dal Covid-19, è stato caratterizzato anche da una lunga scia di morti "famose". Che ho riportato in questo articolo.

Il primo dei Vip morti nel 2021 è stato Marco Formentini. Ecco dunque l'elenco completo.

Personaggi famosi morti nel 2021

Il 2 gennaio 2020 è morto, all'età di 90 anni, Marco Formentini, sindaco di Milano dal 1993 al '97. Partigiano, cuore socialista, segretario della giunta della regione Lombardia di Piero Bassetti, aderisce alla Lega in un percorso di continua ricerca di nuove soluzioni politiche per il nostro Paese. Nel 1993 diventa il primo sindaco di Milano eletto direttamente dai cittadini milanesi. La sua Giunta sperimentò una scelta di figure per lo più indipendenti dallo schieramento dei partiti. Ebbe una navigazione non semplice, chiese e ottenne l'appoggio della sinistra per concludere il suo mandato. Da parlamentare europeo, aderì alla Margherita (in Europa 'I Democratici'), portando la sua esperienza e la sua visione anche nell'alveo del centro sinistra. Lasciò in eredità la pedonalizzazione dal Duomo a San Babila, la linea 3 della metropolitana e il primo progetto della linea 4.