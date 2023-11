Vega, come funziona il sistema operativo di Amazon: pronto un nuovo smartphone?

Vega il primo sistema operativo ideato da Amazon, il che è un preludio al possibile arrivo di uno smartphone dopo il flop del precedente.

E’ proprio vero: non tutte le ciambelle finiscono col buco. E anche Amazon, tra tanti successi, può concedersi qualche flop. Come successo circa una decina di anni fa, quando il suo primo smartphone, Fire Phone, fu un clamoroso insuccesso, tanto che alcuni operatori negli Usa addirittura lo regalavano a 0,90 centesimi di dollaro. Ora lancia un sistema operativo, Vega.

Vediamo come funziona Vega e perché può consentire ad Amazon di inserirsi in vari settori oltre la telefonia.

Come funziona il sistema operativo Vega di Amazon

In realtà non sarebbe il primo sistema operativo di casa Amazon, visto che in circolazione c’è già FireOS la cui architettura però è basato su Android ed è attualmente montato su tablet e tv.

Invece, il nuovo sistema operativo di Amazon, Vega, sarà sviluppato su Linux e sul framework React Native, creato da Meta per sviluppare applicazioni per diversi sistemi operativi, come macOS, tvOS, Windows e lo stesso Android.

Il framework React Native facilita lo sviluppo di applicazioni. Si potrebbe già vedere Vega (o qualsiasi sarà il suo nome ufficiale) sulle Fire TV a partire dal 2024.

Amazon lancia un nuovo smartphone?

Il lancio di Vega apre nuovi possibili scenari riguardo un ritorno di Amazon nel settore degli smartphone. Fire Phone, che come detto fu un flop, montava come sistema operativo FireOS. Fu lanciato a prezzi esagerati e fuori mercato.

Vedremo se sarà così. Di sicuro, avere un sistema operativo proprietario potrebbe consentire un targeting più raffinato dei propri utenti incanalando meglio gli investimenti degli inserzionisti.

Inoltre, Amazon può avere maggiore possibilità di muoversi in più settori tecnologici: l’automotive, la domotica e la produzione di dispositivi per l’intrattenimento. Oltre a sviluppare strumenti dotati di Intelligenza artificiale (AI) in modo sempre più autonomo.

Vedremo cosa accadrà. Per ora la piattaforma si gode gli introiti che arriveranno dal prossimo Black Friday. Qui abbiamo parlato di come non farsi fregare con acquisti inutili.

