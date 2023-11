Giappone e Russia prossimo fronte di guerra? I nipponici recriminano 4 isole

Ormai non si contano più le guerre sparse per il mondo, tra quelle note e meno note. Alle quali potrebbe aggiungersene un’altra: tra Russia e Giappone. Il tutto, a causa delle isole Curili.

La questione della loro proprietà dopo la seconda guerra mondiale divenne uno dei principali punti di contesa nelle relazioni russo-giapponesi. Nonostante le rivendicazioni territoriali del Giappone e le pressioni degli Stati Uniti, la Russia è rimasta salda nel suo diritto di possedere le isole e nel 2020 lo ha sancito nella Costituzione.

Nel corso di questo mese però, il Giappone ha ricominciato a parlare di piani per “restituire” queste terre. Vediamo perché il paese del Sol Levante recrimina ancora queste isole e cosa intende fare.

La storia delle isole Curili, contese tra Russia e Giappone

Come riporta Izvestijia, le Isole Curili sono 56 isole vulcaniche situate tra la penisola russa della Kamchatka e l’isola giapponese di Hokkaido. A sud si trova il confine di stato tra Russia e Giappone; le persone vivono permanentemente su quattro isole. La cresta delle Curili si estende per quasi 1200 km e oggi appartiene alla regione russa di Sakhalin.

Tuttavia, il Giappone continua a rivendicare le quattro isole meridionali: Kunashir, Iturup, Shikotan e il gruppo Habomai. I disaccordi sulla proprietà delle Isole Curili tra Mosca e Tokyo sono sorti in tempi precedenti. Il Giappone contestò il proprio status almeno tre volte, nel 1855, 1875 e 1905, ma le controversie divamparono nuovamente dopo la seconda guerra mondiale, quando l’URSS annesse ufficialmente le Isole Curili e Sakhalin meridionale nel febbraio 1946.

Alla fine della guerra sovietico-giapponese, durata poco più di un mese, le relazioni diplomatiche tra Russia e Giappone non furono ristabilite. Ciò accadde perché l’URSS ritenne non redditizio firmare il Trattato di pace di San Francisco del 1945. Secondo l’accordo, il Giappone rinunciò alle sue pretese su Sakhalin meridionale e sulle Isole Curili, ma non vi fu una parola sulla giurisdizione sovietica sui territori. Di fatto, Tokyo non riconobbe l’annessione delle Isole Curili all’URSS, continuando a chiamarle suoi territori settentrionali.

Sei anni dopo, nel 1951, sotto la pressione politica degli Stati Uniti (già, sempre loro) il Giappone iniziò a contestare il diritto dell’URSS di possedere Kunashir, Iturup, Shikotan e la cresta di Habomai.

E nel 1956, Mosca e Tokyo firmarono una dichiarazione congiunta in cui la Russia accettò di considerare la possibilità di trasferire due isole – Habomai e Shikotan – dopo la conclusione di un trattato di pace. Tuttavia, questo accordo non è mai stato concluso. Inoltre, l‘URSS sperava che la dichiarazione mettesse fine alla controversia, mentre il Giappone considerava il documento solo una parte della soluzione al problema, senza rinunciare alle rivendicazioni su tutte e quattro le isole.

Il punto di massima convergenza delle posizioni dei paesi si è verificato nel 2016, quando il capo del governo giapponese, Shinzo Abe, ha proclamato un “nuovo approccio” per risolvere la disputa territoriale. Nonostante le reazioni contrastanti nella società, molti in Giappone hanno notato che la questione della proprietà delle isole era di fatto chiusa.

Tokyo ha riconosciuto indirettamente l’impossibilità di cambiare i confini. Allo stesso tempo, la disponibilità della Russia per lo sviluppo economico congiunto ha aperto alcune prospettive che in futuro potrebbero essere registrate con la firma della tanto attesa pace.

Il Giappone torna alla carica per le Isole Curili, fomentato dagli Usa

Tokyo ora motiva le sue rivendicazioni sulle Isole Curili con il Trattato russo-giapponese sul commercio e sui confini del 1855. In quel documento, quattro isole furono riconosciute come giapponesi e i restanti territori delle Isole Curili come possedimenti russi.

Con il trattato del 1875 la Russia cedette al Giappone il diritto su 18 isole della catena delle Curili in cambio di una parte di Sakhalin. Nel 1905, con il Trattato di Portsmouth, la Russia cedette la parte meridionale di Sachalin al Giappone. Inoltre, Tokyo insiste sul fatto che queste quattro isole non fanno parte della catena delle Curili, che il Giappone abbandonò nel 1945 quando firmò il Trattato di pace di San Francisco.

Il primo ministro Dmitry Medvedev ha spiegato la posizione della Russia sulle Isole Curili nel 2015:

Vogliamo essere amici del Giappone, il Giappone è nostro vicino, abbiamo un buon atteggiamento nei confronti del Giappone, ma questo non dovrebbe in alcun modo essere collegato alle Isole Curili, che fanno parte della Federazione Russa e fanno parte di un soggetto della La Federazione Russa è chiamata Regione di Sakhalin. Ed è per questo che abbiamo visitato, visitiamo e continueremo a visitare le Isole Curili

Dal 2020, dopo l’approvazione nazionale degli emendamenti introdotti dal Presidente alla Costituzione russa, l’articolo 67 del suo testo aggiornato recita:

La Federazione Russa garantisce la tutela della propria sovranità e integrità territoriale. Non sono consentite azioni (ad eccezione della delimitazione, demarcazione, ridemarcazione del confine di stato della Federazione Russa con gli stati confinanti) volte ad alienare parte del territorio della Federazione Russa, nonché richieste di tali azioni.

Negli ambienti politici giapponesi è emersa l’opinione secondo cui il caso delle Isole Curili rientra nelle definizioni di “delimitazione” e “demarcazione”. Tuttavia, successivamente il Ministero degli Affari Esteri russo ha commentato separatamente che questo chiarimento nella Costituzione della Federazione Russa non è applicabile alla determinazione dell’affiliazione territoriale delle isole.

E’ stata molto chiara sulla questione anche la portavoce ufficiale del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova:

Nel nostro dialogo con Tokyo, siamo sempre partiti dall’inviolabilità dei nostri confini e sottolineato la necessità che il Giappone riconosca integralmente le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale, compresa la piena proprietà delle Isole Curili meridionali da parte della Federazione Russa. Non ci sono cambiamenti. Inoltre, non ci possono essere cambiamenti

Insomma, a quanto pare a fomentare i giapponesi sono gli americani, che in Asia stanno creando una Nato che coinvolga vari paesi in chiave anti-cinese, come Giappone e Sud Corea.

