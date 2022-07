Caldo, uccelli cadono dal cielo: dove accade

“Fa così caldo che cadono gli uccelli” è un vecchio modo di dire per descrivere temperature particolarmente elevate.

Tuttavia, non è più solo un modo di dire ormai, perché il fenomeno si sta davvero verificando.

A Valladolid uccelli non riescono più a volare per il caldo

Come riporta l’emittente radiofonica spagnola Cadenaser, piccioni, rondoni, rapaci e persino cicogne sono alcune delle specie colpite nella città iberica di Valladolid. Dove la polizia municipale locale ha avuto diverse segnalazioni da parte di cittadini su diversi esemplari caduti sull’asfalto. Incapaci di riprendere il volo.

Gli stessi vigili hanno spiegato di aver visto come gli uccelli sono scesi all’improvviso e che questi animali possono anche soffrire di episodi di disidratazione che, in alcuni casi, li portano a scendere rapidamente, disorientandosi e finendo per essere incapaci di spiccare il volo.

A Valladolid l’ondata di caldo non dovrebbe allentarsi fino a martedì. Con le temperature massime che stanno sfiorando i 41 gradi, mentre le minime non scendono sotto i 25 gradi.