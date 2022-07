Aeroporti più puntuali d’Europa: 2 italiani nella Top 5

Una serie di fattori – sciopero del personale di terra e di volo, il Covid-19 che continua a provocare decimazione del personale, la domanda molto forte dopo 2 anni di Lockdown soft o hard – sta generando un caos nei cieli del Mondo. Soprattutto in Europa. Con tanti voli cancellati o comunque in ritardo. Eppure, tra gli aeroporti più puntuali d’Europa ne troviamo due italiani.

A stilare la classifica è l’agenzia specializzata Hopper Inc., che si basa sui dati raccolti dalla Official Aviation Guide. Quest’ultima a sua volta è la banca di informazioni e analisi sulle performance di aeroporti e compagnie aeree.

Vediamo quindi quali sono gli aeroporti più puntuali d’Europa.

Aeroporti più puntuali d’Europa quali sono

Nel marasma generale dei voli che sta mandando in rovina molte vacanze, si stanno distinguendo due aeroporti italiani: Bergamo Orio, aeroporto di Bergamo, che si posiziona al primo posto della classifica per puntualità. Con solo il 3% dei voli in ritardo e l’1% di voli cancellati. Mentre al quinto posto troviamo un aeroporto del sud: il Fontanarossa di Catania, con il 16% di voli in ritardo e l’1.1% di voli cancellati.

Completano la top Five al secondo posto l’aeroporto di Gran Canaria in Spagna, l’Otopeni di Bucarest in Romania e l’aeroporto di Dublino in Irlanda.

Ecco la Top 10 degli aeroporti più puntuali d’Europa secondo l’Agenzia Hopper:

Dunque, per la vituperata (molto spesso da noi italiani stessi) Italia, finalmente un motivo di vanto.

Aeroporti peggiori d’Europa

Visti gli aeroporti più puntuali d’Europa, vediamo invece quelli che si stanno distinguendo al negativo per ritardi e cancellazioni.

Al primo posto troviamo proprio la capitale belga Bruxelles, epicentro della politica dell’Unione europea. Con il 72% dei voli in ritardo e il 2.5% dei voli cancellati.

Al secondo posto l’aeroporto di Francoforte, in Germania, con il 68% di voli in ritardo e il 7.8% di voli cancellati.

Chiude il podio l’aeroporto di Eindhoven, in Olanda, con il 67% di voli in ritardo e l’1.8% di voli cancellati.

Ma anche qui vediamo la Flop 10 degli aeroporti in Europa per ritardi:

