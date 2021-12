Ufo dietro dipinto della Madonna col Bambino e San Giovannino? L’immagine inquietante

Introduzione

C’è un Ufo dietro il dipinto Madonna col Bambino e San Giovannino?

Sarà forse il desiderio di poterli vedere dopo averli immaginati per così tanto tempo, che spesso basta un oggetto poco identificabile, magari pure luminoso, per farci gridare subito all’Ufo. Capita sovente nei cieli, ma anche nei dipinti. Come nel caso della Gioconda di Leonardo (ne ho parlato qui).

Ma forti dubbi arrivano anche per quanto concerne un dipinto che raffigura la Madonna col bambino, per quello che è il classico contrasto sacro-profano.

Si tratta di un dipinto databile intorno al Quattrocento, un tipico “tondo” raffigurante la Madonna con Gesù bambino e il piccolo San Giovanni. Probabilmente realizzato da un allievo di Filippo Lippi.

Vediamo dove si trova, ma, soprattutto, l’immagine sbalorditiva.

Qual è il dipinto della Madonna con Ufo

Come riporta Firenze Today, il dipinto in questione è Madonna col Bambino e San Giovannino, come detto, realizzato intorno al 1400. Sebbene l’autore sia incerto. Potrebbe essere uno tra Sebastiano Mainardi, Jacopo del Sellaio o il Maestro del Tondo Miller. Tutti allievi di Filippo Lippi.

Il soggetto rappresentato è in linea con le tendenze dell’epoca. Ma ha alcune particolarità. In basso a destra, proprio alle spalle della Madonna, possiamo scorgere un pastore accompagnato da un cane. Le due piccole figure però, invece che badare al gregge come ci si aspetterebbe, si trovano intente a scrutare il cielo sopra di loro.

Sembrano infatti guardare un oggetto di colore grigio e dalla forma circolare, con delle piccole sporgenze che ricordano una sorta di navicella in movimento che si illumina. Il tipico disco volante, noto anche come Ufo.

Questo particolare ha fatto in modo che questo dipinto sia stato ribattezzato “Madonna dell’Ufo“.

Ecco il dipinto:

Ecco la parte curiosa ingrandita. Giudicate voi:

Tuttavia, la maggior parte dei critici d’arte rifiuta questa teoria, sostenendo che lo strano oggetto rappresenterebbe piuttosto la nube che illuminò la Nascita di Cristo. Anche perché elemento ricorrente in numerose altre opere dell’epoca

Dove si trova dipinto Madonna dell’Ufo

La Madonna dell’Ufo si trova nel Palazzo Vecchio a Firenze, nel secondo piano della struttura, precisamente all’interno della Sala di Ercole.