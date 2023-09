Testimoni di Geova: in cosa credono e quanto guadagnano

Fondati nel 1870 in Pennsylvania da Charles Taze Russell, i Testimoni di Geova suscitano curiosità ma anche pregiudizi. Ecco alcune risposte.

Li vediamo circolare soprattutto la domenica, sempre eleganti, con volantini o libricini, talvolta radunati in stand agli angoli delle strade più frequentate, con una invidiabile costanza a citofonare gli edifici senza mai demordere nonostante i prevalenti dinieghi (e qualche impropero). Parliamo dei Testimoni di Geova, che creano da decenni un misto di fascinazione e irrisione, che non ha lasciato indifferente neppure film o serie animate.

Le domande più frequenti che si pongono i più sono soprattutto tre: in cosa credono i Testimoni di Geova? Quanto guadagnano i Testimoni di Geova? I Testimoni di Geova sono una setta? Di seguito cerchiamo di capirne di più, muovendoci sempre nel rispetto di ogni credo religioso e nell’unico dovere di porsi qualche domanda ai soli fini d’inchiesta.

In cosa credono i Testimoni di Geova?

Alla base del credo religioso dei testimoni di Geova vi è l’unicità di Dio, dunque rigettano la dottrina trinitaria che vuole Dio essere uno e trino (cioè Padre, Figlio e Spirito Santo). Sostengono pertanto che il Padre, che loro chiamano Geova, è la Causa Prima, auto-esistente, eterno, onnisciente. Non è onnipresente, ma ha un corpo spirituale che risiede in un luogo specifico. Ha creato il mondo con il Figlio, Gesù, il quale è la prima delle creature del Padre oltre che unigenito creato direttamente da Lui.

Ancora, identificano Gesù con l’arcangelo Michele, capo dell’esercito angelico, che combatterà contro Satana e i suoi demoni quando verrà la cosiddetta “fine dei tempi“. Per quanto concerne lo Spirito Santo di Dio, esso è la sua forza attiva e non una persona distinta da Lui. Ecco che viene a mancare un altro postulato, rispetto al cattolicesimo e la cristianesimo, relativo a Dio uno e trino.

I Testimoni di Geova inoltre ritengono che molte altre traduzioni traducono il passo di Giovanni come lo traducono loro.

Sono contrari ai rapporti prima del matrimonio e a quelli omosessuali, così come all’aborto e all’eutanasia. Rifiutano il consumo di alcol, tabacco e droghe.

Quali sono le differenze tra i testimoni di Geova e i cristiani?

A parte confutare la Trinità di Dio, si distinguono dalle altre chiese della cristianità riguardo l’inferno e il relativo tormento eterno per i peccatori: i testimoni di Geova ritengono infatti che questa credenza abbia radici nel Paganesimo, specificamente nelle antiche civiltà mesopotamiche dei sumeri e dei babilonesi, poi perfezionanta dai filosofi greci.

Questi alcuni passaggi fondamentali su cosa pensano i Testimoni di Geova sull’anima e sull’aldilà:

La Bibbia non dice mai che l’anima sia immortale. Dice che può essere uccisa o distrutta, cessando completamente di esistere Le prospettive di vita futura dell’uomo non dipendono dall’avere un’anima immortale che va in un mondo spirituale, ma dalla promessa divina di risuscitare i morti su una terra paradisiaca

Ritengono poi che Satana sia un personaggio reale e «non un’invenzione dell’uomo per giustificare la propria peccaminosità» come ritengono le altre religioni cristiane.

Chi ha fondato i Testimoni di Geova?

Il loro nome fu un principio “Studenti Biblici” e derivano dalla congregazione di un gruppo di studenti della Bibbia fondata nel 1870 in Pennsylvania da Charles Taze Russell, un predicatore statunitense millenarista, restaurazionista, antitrinitario e piramidologo. Con lo scopo di praticare il ripristinato cristianesimo delle origini.

Il nome attuale fu adottato mezzo secolo dopo, il 26 luglio 1931 all’assemblea svoltasi a Columbus, quando Joseph Franklin Rutherford, secondo presidente della Watchtower Society, pronunciò il discorso intitolato “Il regno, la speranza per il mondo“, nella quale dichiarava:

Desideriamo essere conosciuti e chiamati con il nome, cioè, testimoni di Geova.

Il nome fu ispirato alla lettura a Isaia 43.10. Il nome “Geova” è la resa italiana del tetragramma biblico, la sequenza di lettere che compongono il nome del dio giudaico-cristiano, con l’aggiunta delle vocali di “Adonai“.

Secondo una statistica diramata dal loro stesso Corpo direttivo, al 2021 sono 8.686.980 i Testimoni di Geova attivi in tutto il mondo.

Quanto guadagnano i Testimoni di Geova?

Ufficialmente, i Testimoni di Geova non guadagnano nulla dalla propria attività predicativa. Lo fanno per dedizione verso la fede e su base totalmente gratuita e volontaria. E’ opinione diffusa invece che ricevano dei soldi per predicare, magari un compenso orario.

I Testimoni di Geova sono una setta?

I Testimoni di Geova non sono una setta religiosa, ma una religione di tipo cristiano, con una propria interpretazione della Bibbia e si attivano per diffondere la parola di Geova.

Hanno sì delle regole molto rigide, che inducono molti a pensare che siano una setta, soprattutto perché tendono a spersonalizzare gli aderenti. Tra queste ricordiamo:

astensione dalla vita politica e accettazione passiva di ogni forma di Governo;

il rifiuto di poter ricevere trasfusioni di sangue;

viene indicato di evitare qualsiasi contatto con chiunque si allontani dai principi della congregazione, compresi i familiari stretti. Solo con i conviventi possono continuare le attività quotidiane, ma non quelle di natura spirituale.

