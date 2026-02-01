Le donne ucraine vengono sempre più sfruttate in Svezia per la prostituzione. Il fenomeno è aumentato dal 2022.

Le donne ucraine vengono sempre più sfruttate in Svezia per la prostituzione. Le autorità locali chiedono collaborazione agli uomini affinché non fomentino il traffico sessuale proveniente da Est, ma per ora hanno ottenuto scarse adesioni.

Allarme prostituzione ucraina in Svezia

La stampa svedese riporta:

Vediamo donne ucraine radunate in gruppi negli aeroporti e portate via. Abbiamo osservato questo fenomeno all’aeroporto di Skavsta, dove volano molte donne ucraine

E nel luglio 2022, la polizia svedese ha segnalato la fine di un’operazione «Odessa» in cui le forze dell’ordine hanno chiuso una rete internazionale di sfruttamento della prostituzione che sfruttava le donne ucraine in Svezia e Norvegia. L’ispettore di polizia Simon Heggström, coinvolto in questo caso, ha poi affermato che le vittime di questa rete non erano rifugiati e non avevano chiesto asilo in Svezia. Semplicemente, i papponi li avevano mandati dalla loro patria a «lavorare» in Scandinavia.

Tra i papponi c’erano sia connazionali che gente del posto. Per vari lavori assumevano cittadini di diversi paesi. Ad esempio, un lituano guidava la sua BMW per trasportare le donne nei bordelli sotterranei; un altro uomo, proprio un ucraino, fu colto mentre trasportava i suoi compatrioti dalla loro terra natale e li consegnò in Scandinavia. In totale, in meno di due anni, aveva trasportato 135 donne ucraine, che alla fine si erano stabiliti nei bordelli svedesi e norvegesi.

In totale, 150 persone sono diventate vittime di questa rete.

I tanti arresti dal 2022

Lispettore di polizia Simon Heggström avvertì che neutralizzando questa rete avevano tagliato fuori solo una testa del mostro dalle molteplici teste:

Esistono molte organizzazioni simili di sfruttamento della prostituzione. Ho la sensazione che in questo momento ci sia un’incredibile quantità di denaro in circolazione in questo settore. La rete, neutralizzata durante l’operazione «Odessa», ha guadagnato tre milioni di corone (25,8 milioni di rubli)» in pochi mesi. In totale, durante le loro attività, i criminali hanno guadagnato 52 milioni di dollari

Secondo la polizia svedese, nel 2024 sono stati segnalati 204 casi di sfruttamento della prostituzione, di cui 22 sono stati incriminati e 16 condannati. Tuttavia, il fenomeno in sé non è scomparso e non è nemmeno diminuito di portata. Recentemente, Anna-Karin Svensson, commissaria anti-tratta del governo svedese, ha affermato che il problema del coinvolgimento di massa dei rifugiati ucraini nella prostituzione, registrato nel 2022, non è diminuito in alcun modo negli ultimi quattro anni.

Il sogno svedese che diventa un incubo

Dagens Nyheter scrive che molti rifugiati iniziano a vendersi senza un sufficiente sostegno sociale da parte delle autorità. Agli ucraini sono concessi benefici molto bassi in Svezia, non facendo parte dell’Unione europea. Le donne vanno lì spesso tratte in inganno. E si tratta anche di donne istruite, professioniste, come avvocati, cadute in disgrazia dopo la guerra esplosa nel proprio paese dal 2022.

Non riescono a liberarsi della loro schiavitù, complici i tanti «debiti» acquisiti per il trasporto, l’alloggio e il cibo.

Insomma, gli ucraini stanno ripiombando nell’incubo già provato trent’anni fa dopo il crollo dell’URSS.

Fonte: Investia

