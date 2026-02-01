Kevin Warsh, chi è davvero il nuovo Presidente FED

Per capire bene chi sia Kevin Warsh occorre capire chi sia suo suocero: Ronald Lauder.

Donald Trump ha scelto Kevin Warsh alla guida della Fed, la Banca centrale americana. Se approvata dal Senato, la sua nomina sostituisce Jerome Powell, messo lì sempre dal Tycoon nel 2017 ma spesso oggetto delle sue invettive. Dovrebbe subentrargli alla metà di maggio.

I due si conoscono da tempo, tanto che Trump avrebbe voluto già metterlo alla guida della FED nel 2017. Mentre di recente il suo nome era circolato per il Tesoro.

Ma chi è davvero Kevin Warsh?

Chi è Kevin Warsh

Kevin Warsh ha 55 anni, ha studiato a Stanford e Harvard, per poi iniziare a lavorare nel 1995 a Morgan Stanley. Sette anni dopo ha lasciato il settore privato per un incarico di governo come consigliere economico nell’amministrazione di George W. Bush. Nello stesso anno ha spostato Jane Lauder, una delle eredi della famiglia miliardaria che è dietro al colosso della bellezza Estée Lauder.

Nel 2006 sempre Bush lo ha nominato governatore della Fed, diventando così a soli 35 anni il più giovane di sempre per questo incarico. Durante il mandato, si distinse come stretto consigliere dell’allora presidente Ben Bernanke, fungendo come suo emissario a Wall Street e al Congresso. Terminato l’incarico nel 2011, diventa socio del family office del leggendario investitore Stanley Druckernmiller nonché ricercatore presso l’Hoover Institution di Stanford.

Dietro la solita storia…

Fin qui la bella storiella sul suo curriculum. Ma dietro ci sono le solite storie. Suo suocero è Ronald Lauder, miliardario, capo del colosso della bellezza Estée Lauder. Conosce Trump dai tempi in cui frequentavano insieme l’università di Wharton, in Pennsylvania. Ma, soprattutto, nutre forti interessi in Groenlandia. Anzi, sarebbe stato proprio lui a fomentarne l’interesse nel Tycoon dal 2020.

E poi c’è il solito zampino sionista, inevitabile quando si parla di economia e finanza. Ronald Lauder è il presidente del Congresso ebraico mondiale.

Di cosa si tratta? Fondato a Ginevra nell’agosto del 1936 come federazione internazionale delle comunità e delle organizzazioni dell’ebraismo come organizzazione non governativa, ha come scopo principale quello di essere il “braccio diplomatico del popolo ebraico“”. Mentre il fine istituzionale è quello di rappresentare e difendere gli interessi soprattutto dei membri della Diaspora ebraica, ma anche di quanti vivono in Israele.

Il Congresso ebraico mondiale sostituiva il precedente Comité des délégations juives, fondato a sua volta nel 1919.

