Storie di principesse ribelli: 4 favole illustrate per le donne di domani

Storie di principesse ribelli è destinato alle bambine, per farle sognare attraverso le avventure entusiasmanti di 4 eroine ribelli.

In questo articolo vogliamo presentare un libro di favole illustrate molto interessante: Storie di principesse ribelli, in vendita su Amazon.

Nonostante i tanti strumenti comunicativi che oggi ci offre la tecnologia, educare i più piccoli su questioni importanti resta una impresa difficile. E dunque, perché non affidarsi ad un mezzo tradizionale, semplice e coinvolgente come le favole? Ancora meglio se al potere delle parole si affianca quello delle immagini. In particolare, di illustrazioni colorate ed esplicative dei contenuti.

Ambisce a raggiungere questo scopo il libro di favole illustrate “Storie di principesse ribelli, brevi favole illustrate per la buona notte“, un libro di favole per bambine dall’alto potenziale educativo. Ma, come si evince dal sottotitolo, anche utile per accompagnare le più piccole dolcemente tra “le braccia di Morfeo“.

Storie di principesse ribelli: di cosa parla il libro di favole illustrate

“Storie di principesse ribelli – brevi favole illustrate per la buona notte” è destinato alle bambine, per stimolarne la fantasia, farle sognare attraverso le avventure entusiasmanti di 4 eroine ribelli.

Favole dunque anche ben posizionate nel contesto sociale di oggi e nell’immaginario che la stessa Disney sta dando da diversi anni alle protagoniste delle sue storie: non più donne ingenue in attesa del principe azzurro che le psalvi, ma donne disincantate e combattive. Artefici del proprio destino (ne abbiamo parlato qui).

Ma altro scopo del libro è altresì quello di trasmettere attraverso 4 favole illustrate concetti fondamentali. Come ad esempio ascoltare i genitori, l’importanza di fare i compiti assegnati dai maestri, mangiare le tanto odiate verdure, condividere esperienze con i propri pari, quindi socializzare.

Uno strumento molto utile per i genitori di oggi, travolti da una vita sempre più frenetica e da un gap generazionale coi propri figli mai facile da gestire. Oggigiorno acuito dalle nuove tecnologie.

In fondo, è noto il fatto che spesso un genitore abbia il problema che i figli non ascoltino facilmente, e quindi di educarli su certi concetti. Il libro vuole assolvere proprio questa funzione con 4 brevi racconti, arricchiti da illustrazioni.

Chi sono le protagoniste delle storie di quattro principesse ribelli

Il libro illustrato “Storie di principesse ribelli” accompagna dunque genitori, nonni e figli nell’affascinante mondo di quattro diverse principesse ribelli che non volevano ascoltare i genitori, andare a scuola, mangiare la verdura e condividere i loro giochi con gli amici. Proprio come tanti loro coetanei.

Ecco un’anticipazione dei loro nomi e del disegno che introduce alla loro avventura

Isabella

Aurora

Sofia

Lilla

Ciascuna loro avventura impartirà 4 rispettivi concetti fondamentali della vita in modo semplice, immediato, leggero e divertente.

Insomma, il libro Storie di principesse ribelli – che consta di 74 entusiasmanti pagine da leggere – è il libro che tutti i nonni ed i genitori vorrebbero leggere alle loro piccole principesse. Colorato, ricco di illustrazioni e testi semplici da comprendere. Una piacevole lettura anche per l’adulto stesso chiamato ad accompagnare le bambine in ogni avventura.

Dove acquistare Storie di principesse ribelli

Come anticipato nell’incipit, il libro di favole illustrate “Storie di principesse ribelli – brevi favole illustrate per la buona notte” è acquistabile su Amazon e arriverà comodamente a casa in pochi giorni.

Per agevolarvi all’acquisto, riportiamo di seguito il banner diretto. Ricordiamo anche che questo articolo è acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente quando venduto e spedito direttamente da Amazon.

Non resta che augurarvi buona lettura, buona lezione e…buon divertimento!

