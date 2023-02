Zelensky a Sanremo, arriva la diffida alla Rai: come aderire

Contro Zelensky a Sanremo è in corso una diffida organizzata dall’avvocato Andrea Perillo. Scopriamone di più.

La presenza del presidente ucraino Zelensky a Sanremo (qui maggiori dettagli) sta spaccando l’opinione pubblica, dai cosiddetti Vip ai politici passando per la gente comune.

Tra chi ritiene che sia giusto concedergli un tale spazio mediatico così importante, per dare un contributo alla difficile situazione del suo paese. E chi ritiene invece che la politica non debba entrare in una kermesse musicale.

Nel frattempo, è in corso una iniziativa contro questo evento, organizzato dall’avvocato Andrea Perillo. Ecco di cosa si tratta.

Diffida contro la Rai per Zelensky a Sanremo

Come riportato su Il Paragone, l’Italia con Paragone ha deciso di lanciare una diffida, realizzata dall’Avvocato Perillo contro la Rai per la decisione, da parte dell’azienda pubblica, di portare il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky al Festival di Sanremo.

E’ possibile scaricare la lettera di diffida a questo link, compilarla e inviarla alla RAI in 2 modalità:

tramite posta PEC, se posseduta, al seguente indirizzo: raispa@postacertificata.rai.it tramite tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. Viale Mazzini Giuseppe, 14, 00195 Roma (RM)

La lettera è già precompilata, basterà riempire gli spazi indicati col giallo con i propri dati.

Poste Italiane boicotta diffida contro la Rai per Zelensky a Sanremo?

Una lettrice ci segnala un fatto assurdo, accadutogli in un ufficio di Poste Italiane mentre era intenta ad inviare la raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Rai. Ecco il suo racconto:

Questa mattina mi sono recata all’ufficio postale con la mia bella A/R per spedirla. L’impiegata mi guarda e dice: “ma alla Rai non si possono mandare missive in busta”. ” prego?” dico io, “di cosa si tratta?” dice lei, e contemporaneamente apre la busta e legge quello che c’è scritto sul foglio. “va spedita in un altro modo” continua lei ed io rispondo che può essere spedita via PEC o con raccomandata A/R. Alla fine si arrende, prepara la raccomandata, pago ed esco

Questo controllo preventivo della corrispondenza ricorda quello che veniva effettuato dal Regime fascista. Speriamo proprio che non sia un modo di Poste di boicottare la diffida contro la Rai per Zelensky a Sanremo.

Se è successo anche a voi, segnalatelo con un commento.

