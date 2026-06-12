Non è Shakira: sui Social il dubbio sulla Cerimonia d’apertura dei Mondiali

Su TikTok sta circolando il dubbio che quella esibitasi nella cerimonia di apertura del Mondiale 2026 non fosse in realtà Shakira.

Con Messico-Sudafrica è iniziato ufficialmente il Mondiale 2026 che per la prima volta si svolge in 3 paesi diversi: Canada, Usa e Messico. Un fatto che si ripeterà anche tra quattro anni. Inoltre, sempre per la prima volta, le nazionali saranno ben 64. La cerimonia d’apertura ha visto protagonista assoluta la cantante colombiana Shakira, con il suo brano “Dai dai“, featuring Burna Boy. Tornando così protagonista di un Mondiale dopo quello in Sudafrica nel 2010, quando cantò e ballò la straripante Waka Waka, divenuta di fatto anche un tormentone estivo.

Visto relativamente, dato che la Rai ha tagliato il pezzo proprio all’inizio per mandare in onda il TG1, per poi scusarsi attribuendo la cosa a un errore di timing. Un errore che ha finito per alimentare un dubbio complottista sui Social: quella sul palco dello Stadio Azteca di Città del Messico non era in realtà Shakira, ma una sosia.

da tiktok

Per gli utenti, il taglio non sarebbe stato un errore di programmazione, ma proprio un escamotage per non far notare ai telespettatori le differenze con la Shakira originale.

Quella alla cerimonia di apertura dei Mondiali 2026 non era Shakira?

E così, soprattutto su TikTok, agorà ideale per le tesi complottiste, stanno circolando vari video e foto con l’intento di mettere in evidenzia le differenze e insediare così il seme del dubbio tra i cybernauti. Forse, semplicemente, è solo colpa del tempo che passa. E di qualche lifting di troppo…

Ecco uno dei tanti video che sta circolando sul Social network cinese:

@calabazita.mua Nos engañaron a todos en la inauguración del Mundial? 😳 Cientos de fans aseguran que la que subió al escenario no era la verdadera Shakira, sino una imitadora. Las sospechas crecieron por detalles en sus rasgos físicos y el uso de lentes de sol durante toda la presentación, algo muy poco común en ella. Muchos señalan directamente a la imitadora Shakibecca. 🕶️ Analiza bien las imágenes del video. ¿Crees que realmente usaron una doble o los fans están exageraron? Deja tu opinión aquí abajo. 👇⚽️ shakira mundial2026 daidai tendencia ♬ Dai Dai – Shakira & Burna Boy

C’è poi chi si limita a criticare il brano in sé, ritenendolo una brutta copia di Waka Waka. A prescindere da dubbi o gusti, lo lasciamo qui di seguito:

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