Trovato scheletro con volto verso il basso: il motivo è triste

Lo scheletro con il volto rivolto verso il basso dovrebbe risalire al 680-880 d.C. La sepoltura indica anche alcuni aspetti inquietanti.

Gli scheletri del passato spesso tornano in superficie, per rivelarci abitudini di un tempo remoto. Spesso accade durante gli scavi, ora privati, ora pubblici e magari per tutt’altri motivi (sovente per la costruzione di una metropolitana, che richiede esplorazioni in profondità).

Infatti, accade che gli scheletri siano stati seppelliti in modo particolare, come accaduto in un villaggio inglese di Conington, nel Cambridgeshire, Contea dell’Inghilterra orientale. Lo scheletro presenta infatti una posizione supina, col volto rivolto verso la terra.

E ci sono motivi precisi perché ciò accadesse, e non sono proprio allegri.

Cosa significa scheletro con volto verso il basso

Come riporta LaRepubblica, lo scheletro con il volto rivolto verso il basso, è stato ritrovato durante uno scavo condotto tra il 2016 e il 2018. La datazione al radiocarbonio colloca la morte della giovane tra il 680 e l’880 d.C. La sepoltura con il volto rivolto a terra era un segno di “diversità” sociale, riservato a chi era emarginato. Gli esperti in osteologia suggeriscono che la ragazza appartenesse a un ceto sociale umile e che fosse morta inaspettatamente.

Purtroppo, le notizie tristi sulle condizioni sociali non finiscono qui: gli esperti vi hanno individuato anche una patita malnutrizione infantile e una malattia spinale, caratteristiche che indicano una vita di lavoro pesante. Tipici di quanti venivano esclusi dalla società dell’epoca.

C’è però anche un motivo inquietante per cui lo scheletro ha il volto rivolto verso il basso, oltre a una possibile legatura delle caviglie: ciò nel medioevo veniva imposto come misure per prevenire il suo “ritorno” dalla tomba.

