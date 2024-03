Putin vuole scatenare la guerra nucleare, ma solo nelle fantasie del Mainstream

Vladimir Putin non ha detto altro, per l’ennesima volta, che la Russia è pronta a usare le armi nucleari se dovesse servire.

Ogni qualvolta Putin tiene un discorso alla Nazione, i media mainstream distorcono il suo discorso, anche con traduzioni fasulle e adulterate. Agitando lo spauracchio della guerra nucleare, scatenata ovviamente dal presidente russo.

In realtà, Vladimir Putin non ha detto altro, per l’ennesima volta, che la Russia è pronta a usare le armi nucleari se dovesse servire. Dunque in risposta a un eventuale attacco e non per propria volontà e iniziativa.

Del resto, abbiamo scritto di come Emmanuel Macron auspichi un intervento diretto della Nato in Ucraina (ne abbiamo parlato qui). Sebbene, a quanto pare, lì già ci siano.

Putin e la bufala della guerra nucleare

Come ha spiegato Francesco Dall’Aglio su Contropiano, nella dottrina militare russa ci sono sei livelli di conflitto. La guerra in Ucraina è al posto numero 4, quello della “guerra locale“. Tuttavia, il coinvolgimento della NATO rischia di far salire il livello al cinque, “guerra regionale“, che significherebbe in tutta l’Europa, o addirittura al sei, “guerra su larga scala“.

In entrambi gli ultimi 2 livelli è assolutamente previsto l’uso dell’atomica. In questa gradazione:

impatto nucleare indiretto: attacchi con armi convenzionali, movimentazione degli ordigni tattici e stato di allerta delle forze strategiche; impiego delle atomiche tattiche: prima su bersagli esclusivamente militari in scala crescente, da quelli meno importanti a quelli più importanti, poi infrastrutturali, anche qui con lo stesso criterio e infine a quelle strategiche.

In questi giorni in Russia si vota per le elezioni presidenziali e la vittoria di Putin è scontata. Per buona pace per chi, da trent’anni, tenta di mettere le mani su questo grande paese.

