Pfizer denunciata in Texas cambia bugiardino del vaccino, ammettendone la pericolosità

Meglio tardi che mai, si dirà. Ma ditelo ai familiari delle persone morte per le reazioni avverse, a chi ha rischiato di morire e a chi ha subito danni permanenti. In Texas, stato che non si lascia di certo passare la mosca per il naso, è arrivata una denuncia a Pfizer per i danni da vaccino anti-covid basato su mRNA, tanto da costringere la multinazionale a cambiare bugiardino, specificando degli aspetti che sanno tanto di tardiva e costretta ammissione.

Pfizer cambia bugiardino del vaccino mRNA dopo denuncia in Texas

Come riporta Maurizio Blondet, ecco i punti principali che Pfizer ha introdotto nel bugiardino del suo vaccino mRNA anti-covid:

Miocardite e pericardite anche fatali” candidamente ammesse nel nuovo bugiardino Pfizer; Potrebbe non proteggere tutti coloro che lo ricevono; Durata della protezione non nota dopo oltre 3 anni di studi e utilizzo; Possibile Trombocitopenia (VITT) indotta da VACClNO; “Sicurezza non valutata in immunocompromessi; Dati su donne in gravidanza e allattamento non ancora disponibili; Non effettuati studi d’interazione con altri farmaci; Tossicità della riproduzione testata solo sui ratti e non riportata correttamente rispetto agli studi.

Complimenti.

