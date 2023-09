Perché uomini e donne guardano il lato B? Lo spiega la Scienza

In questo articolo riportiamo la spiegazione scientifica per cui uomini e donne sono attratti e ossessionati dal lato b.

Parafrasando una vecchia canzone si potrebbe dire “saran belli gli occhi neri, saran belli gli occhi blu, ma il lato B a noi piace di più!” A quanto pare, infatti, gli uomini proprio non possono fare a meno di guardare il lato b delle donne, istintivamente, senza nemmeno farlo apposta. E, in fondo, anche alle donne non dispiace un lato B sodo e attraente.

Questione di avere “certe fisse“? Essere volgari e poco gentili, soprattutto quando si scade in spiacevoli apprezzamenti (il cosiddetto “cat calling”)? In realtà, a quanto pare questa inconsueta attrazione verso un lato del corpo preposto per funzioni non proprio piacevoli ed attraenti, tanto per gli uomini quanto per le donne deriva semplicemente da qualcosa che hanno ereditato dai loro antenati.

Non da nonni o nonne depravati, si intende, ma bisogna andare molto più indietro nei millenni, fino ai primitivi. Ecco cosa dice la Scienza in merito.

😍 Perché uomini e donne sono attratti dal lato b?

A spiegarlo è la sessuologa Ingelore Ebberfeld, la quale spiega che questa attrazione inconsueta e che sembra inspiegabile derivi dalle prime forme di uomo primitivo. Il quale, camminando a quattro zampe, si trovava a camminare proprio all’altezza del lato b e non poteva fare a meno di annusare e guardare il deretano altrui. Un istinto che non ha perso nei millenni assumendo una forma eretta, sebbene poi l’attrazione sia finita anche verso altre parti del corpo. Basta fare caso a come gli animali si annusino proprio lì per conoscersi meglio.

Il fatto che tale attrazione si sia protratta nel tempo, ci è testimoniata dalle raffigurazioni degli antichi greci, per esempio. Dove il corpo senza veli e quella parte veniva particolarmente esposta anche su vasi e affreschi, perfino quando gareggiavano alle Olimpiadi. Nel Medioevo le cose cambiano diametralmente, visto che quella zona del corpo viene addirittura associata al peccato e alla perversione, quindi al diavolo e alle streghe.

Già però a partire dal 1500 che torna il culto dell’estetica e del corpo, come dimostrano per esempio Adamo ed Eva di Raffaello, del 1508, e ai quadri di Peter Paul Rubens e Rembrandt van Rijn.

Nel 1800 il lato B divenne addirittura il protagonista nei bordelli di Parigi chiamati non a caso ‘magasins des fesses’ (fesses = glutei) e accentuato dalle stesse donne con gonne apposite che diedero il via alla moda del ‘faux cul’ (‘lato b falso’, appunto, che veniva cioè reso più voluminoso da artifizi negli abiti). Un vezzo della mitica Belle epoque parigina, che si fece spettacolo nel mitico Moulin Rouge.

🤤 Perché gli uomini sono ossessionati dal Lato b delle donne?

Certo, se le donne apprezzano un lato b degno di nota in modo più discreto e non tutte in realtà hanno questa attrazione, per molti uomini invece si tratta di una vera ossessione.

A parte la questione “ereditaria” menzionata nel precedente articolo, c’è anche una ragione più logica. Infatti, è opinione diffusa in campo psicologico che glutei alti e sodi sono considerati un indicatore di un fisico giovane o comunque in salute. Il che si traduce per le donne, per esempio, in una gravidanza “sana”. Mentre negli uomini può essere indicatore anche di maggiore vigore “sotto le lenzuola“.

In realtà, l’ossessione verso il lato B avrebbe anche un nome scientifico e indica una vera e propria patologia: “pygophilia”. Termine che deriva dal greco antico “pygo” (che significa posteriore di animale) ed in psichiatria indica appunto l’attrazione quasi patologica per quella zona del corpo.

