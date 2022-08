Paperissima Sprint: il programma che deride le tragedie altrui

Anche quest’anno, come da tradizione, sta andando in onda Paperissima sprint. Un programma ideato da Antonio Ricci che prende il posto in estate di un’altra sua creatura: Striscia la notizia.

Sarà che a me le cadute delle persone non fanno ridere, a differenza di tanti altri, perché penso sempre che la vittima si sia fatta male, il programma invece si basa proprio sulle cadute e su altri incidenti delle persone comuni. Generalmente attinge dai video amatoriali. E poco importa che si tratti anche di bambini e che le cadute siano molto violente.

Certo, alcune gag in effetti fanno ridere, perché sono goffe e la persona protagonista suo malgrado, non ha subito particolari danni. Così come tenere sono le sequenze con gli animali, specie se cuccioli.

Ma in molti casi gli incidenti sono davvero violenti e c’è poco da ridere. Ma, dato che va in onda da molti anni, evidentemente alla gente piace. Sarà che dentro di noi c’è un innato sadismo che deve sfogarsi e venire fuori. Purché ovviamente a soffrire siano gli altri.

Paperissima Sprint: storia

Come riporta Wikipedia, Paperissima è un programma televisivo andato in onda in prima serata su Canale 5 il 1º giugno 1990 e dall’8 ottobre 1991 al 31 maggio 2013 e dal 9 ottobre 1990 all’8 marzo 1991 su Italia 1. Oltre al format basato su situazioni goffe di vip ma soprattutto personaggi comuni, prevedeva un concorso per videoamatori con un premio finale per la gaffe più divertente.

Paperissima Sprint invece è nato come suo spin-off sempre nel 1990, in onda su Italia. Mentre dal 1995 è divenuto un appuntamento pressoché fisso nel prime time di Canale 5. Soprattutto nel periodo estivo in luogo di Striscia La Notizia, ma anche la domenica sempre in prime time.

