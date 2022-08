JYSK, l’Ikea danese apre in Campania: sconti e come candidarsi

JYSK è stata ribattezzata l’Ikea danese. In effetti, oltre alle origini scandinave, ha con essa molti punti in comune.

Nel nostro paese ha già investito molto, dall’alto dei suoi 74 store al momento della scrittura. Ultimo aperto in Campania. Vediamo dove, chi è JYSK, come candidarsi alle posizioni aperte e cosa vende.

Chi è JYSK

Come riporta la stessa Home page del gruppo, si tratta di una catena nata in Danimarca nel 1979. Vende un po’ tutto quanto concerne l’arredamento, dando anche utili consigli su come scegliere il materasso giusto, lavare il piumino e i cuscini, ecc.

Ad oggi vanta oltre 3000 negozi aperti in 48 paesi del mondo. Di cui abbiamo detto 74 in Italia. Cerca di offrire articoli di qualità, mantenendo prezzi il più ribassati possibile.

JYSK dove si trova in Campania

Il 26 agosto JYSK apre la prima sede in Campania, in provincia di Napoli. Per la precisione, a Casoria, comune a Nord del capoluogo campano. In una zona peraltro già ricca di vari megastore, tra cui Mediaworld, Globo, Decathlon, ecc.

Come riporta Vesuvio live, l’indirizzo è via Cimiliarco n .180, Zona Commerciale San Salvatore.

In realtà, Cesare Bailo, Country Manager di JYSK Italia, ha rivelato che JYSK aprirà una seconda sede in Campania entro la fine de 2022. E non lontano da lì, ad Afragola. Comune dove peraltro già è presente Ikea, in una delle sue due uniche sedi campane.

Il gruppo danese fa tremare il colosso svedese: ha in programma di aprire trecento nuovi negozi in Italia ma anche di rinnovare tutti i negozi esistenti entro i prossimi 2 anni.

Tornando alla sede di Casoria di JYSK, ci saranno inizialmente sconti fino al 75% e per chi si reca nel weekend è riservato un ulteriore sconto del 10%.

Come candidarsi alle posizioni aperte di JYSK

Ovviamente, oltre che per la concorrenza, queste sono ottime notizie per quanti cercano lavoro e vogliono provare a candidarsi per JYSK. A questo link potrete tenere d’occhio tutte le posizioni aperte e come candidarsi.

