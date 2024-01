Microsoft Windows, arriva dopo 30 anni nuovo tasto: a cosa serve

Microsoft ha introdotto il nuovo tasto Copilot sulla tastiera Windows. Vediamo a cosa serve e al posto di quale la troviamo.

Erano quasi trent’anni che Microsoft non introduceva un nuovo tasto sulla tastiera dei Pc con sistema operativo Windows. L’ultima volta è stata per il tastino con il simbolo di Windows, pensato inizialmente per aprire il menu Start e col tempo diventato fondamentale per realizzare comode scorciatoie di digitazione.

Ora il nuovo tasto è Copilot. Vediamo a cosa serve.

A cosa serve il nuovo tasto Microsoft Copilot

Come spiega HDBlog, Copilot avrà un proprio tasto fisico dedicato e sarà introdotto al posto del CTRL di destra, il quale perderà quella dicitura in favore del logo dell’assistente virtuale.

Dunque, Microsoft dedica un tasto fisico apposta all’assistenza virtuale e all’intelligenza artificiale, sempre più presente nelle nostre vite.

Come spiega il vicepresidente Yusuf Mehdi:

Riteniamo che consentirà alle persone di partecipare più facilmente alla trasformazione dell’intelligenza artificiale

Dunque, il nuovo tasto Copilot della tastiera Microsoft Windows servirà per lanciare l’assistente virtuale. Sarà presente su “molti” PC presentati al prossimo attesissimo CES 2024 di Las Vegas.

Si può tornare al CTRL al posto di Copilot?

Non è chiaro però se le aziende produttrici saranno obbligate alla novità o partiranno col vecchio tasto CTRL consentendo poi agli utenti una modifica in seconda fare.

Qualora non si possa tornare al vecchio CTRL, è sempre possibile fare ricorso alla funzione Keyboard Manager della suite di utility open-source PowerToys, che permette di rimappare/disabilitare i tasti della tastiera, e creare scorciatoie personalizzate.

