Netanyahu è morto? Il video di TikTok che lo proverebbe

Su TikTok diversi video cercano di provare che quello di Benjamin Netanyahu sia falso. Il Primo Ministro vuole dimostrare di essere vivo.
Articolo in sintesi:
- Il video di Netanyahu su TikTok è falso?
Su TikTok alcuni video cercano di provare che sia così. Per esempio, concentrandosi sul caffè all’interno del bicchiere, la data sul display, il gesto della mano in tasca. Sospetti riguardano anche una foto su Instagram.
- Netanyahu è morto?
Non ci sono prove concrete che ciò sia vero. Del resto, quando è in corso una guerra, si gioca una battaglia anche sulle notizie.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha pubblicato ieri 15 marzo un video su TikTok che lo ritrae in un Cafè sorseggiare la bevanda, per smentire le voci che lo vorrebbero rimasto ucciso in un attacco da parte dell’Iran diffuse dai Pasdaran.
Anche oggi 16 marzo ha pubblicato un video all’aperto, allo stesso scopo. Tuttavia, sempre su TikTok stanno circolando dei video che cercano di provare che il suo filmato sia falso, dunque un fake generato con l’Intelligenza artificiale.
Il video di Netanyahu su TikTok è falso?
Il video in questione è il seguente, pubblicato dall’utente Coveckhistoire:
Sono diversi gli elementi che non tornerebbero:
- il caffè nel bicchiere sembra finto: non schizza né fuoriesce dal bicchiere;
- la data sul display riporta 16/03/2024, quindi sarebbe di due anni fa;
- non avrebbe rughe sul viso;
- il gesto della mano nella tasca sembra finto.
A ciò si aggiunge la foto pubblicata sul profilo ufficiale di Instagram, che insospettisce soprattutto per la forma dell’orecchio, perfettamente allineato alla testa. E per la corrispondenza di orecchie simili dietro di due altre persone. Difetti tipici delle immagini generate con IA.
Netanyahu è morto?
Non ci sono prove concrete riguardo al fatto che ciò sia vero. Restano dubbi legati al video prima descritto. Alcune voci lo vedrebbero rifugiato in Germania.