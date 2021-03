Che Amazon stia portando i negozi fisici tradizionali all’agonia, è un fatto noto. La pandemia da Covid-19 ha accelerato la sua ascesa, visto che in molti hanno scoperto la piattaforma costretti a stare a casa durante la quarantena. Mentre altri hanno intensificato il suo utilizzo.

Al di là di discorsi romantici sullo shopping tradizionale nei negozi fisici, il successo di Amazon resta comunque meritato. Il colosso e-commerce offre una vasta gamma di prodotti, conta su vari servizi interessanti (su tutti Amazon Prime), dà agli utenti una assistenza clienti gentile ed efficace, vanta una politica sui rimborsi seria e veloce.

Ma ora arriva un ulteriore colpo ai negozi fisici tradizionali. Amazon apre i suoi store, autentici supermercati.

Vediamo dove si trovano e se conviene usarli.

Negozi Amazon Fresh come funzionano

Come funzionano i negozi Amazon? Come riporta Il Primato Nazionale, si tratta di un vero e proprio supermercato chiamato Amazon Fresh. E’ possibile acquistare prodotti alimentari, come nei normali supermercati. Mancano però le casse, pure quelle automatiche. Poiché tutto è “fai da te” tramite app.

In particolare, i negozi Amazon si basano sul codice Qr da scansionare all’inizio della spesa. E’ possibile trovare giusto qualche inserviente, riconoscibile dal giaccone verde, che può dare una mano ai primi naturali impacci. Soprattutto per chi ha poca dimestichezza con l’assenza di belle cassiere spigliate e sorridenti..

Nel supermercato Amazon è dunque tutto automatizzato. Dopo la scansione QR all’ingresso, la app riconosce quello che hai nel carrello. E una volta uscito dallo store Amazon, ti addebita e ti fattura in automatico sul conto corrente che hai impostato l’importo speso. Dunque, neanche casse automatizzate.

I negozi Amazon sono pieni di sensori, telecamere e algoritmi di deep learning. Una tecnologia che permette ai dispositivi di imparare da soli.

Supermercati Amazon Fresh cosa vendono

Cosa vendono i supermercati Amazon? E’ possibile trovarci generi alimentari, in particolare:

carne

pesce

frutta

verdura

prodotti da forno

piatti pronti

generi di prima necessità

Negozi Amazon: conviene?

Conviene spendere nei supermercati Amazon? In effetti i vantaggi principali sono la velocità con cui avviene la spesa e il fatto che si evitano file alla cassa che mettono a rischio il distanziamento sociale in tempi di Pandemia.

I negozi Amazon Fresh sono figli dei tempi in cui viviamo, dove la socialità “vis-à-vis” è ridotta al minimo e si vive con la costante paura del contagio. Il colosso di Jeff Bezos trarrà dunque ulteriori vantaggi dal Covid-19.

Supermercati Amazon dove si trovano?

Per ora i supermercati Amazon Fresh in Italia non ci sono. Nel nostro paese per ora c’è solo la consegna veloce a domicilio, entro un paio di ore. Di recente, è stato aperto il primo in Europa, a Londra. Mentre sono già una realtà negli Stati Uniti, soprattutto nelle zone residenziali. Ma, sicuramente, non tarderanno ad arrivare anche da noi.