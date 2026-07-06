Meteorologi dell’Aeronautica, c’era una volta una figura seriosa e austera

Insieme all’Anticiclone delle Azzorre, è sparita anche la figura dell’ufficiale dell’Aeronautica. Diventato un personaggio televisivo.

Li vedevamo seri, austeri, con la divisa dell’Aeronautica che gli conferiva autorità e autorevolezza. Ricordiamo il Generale Edmondo Bernacca, considerato il pioniere del Meteo in Tv. E poi, il Capitano Guido Caroselli, che ne colse l’eredità. Ponendosi anche come intermediario tra la vecchia generazione e quella attuale.

Ci parlavano dell’Anticiclone delle Azzorre, fenomeno meteorologico con figura di alta pressione semi-permanente situata sull’Oceano Atlantico settentrionale. Che un tempo ci proteggeva dall’afa e garantiva estati stabili e temperature miti.

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Poi via via il meteo è diventato affare da talk show televisivo, tra frottole, speculazioni e fake news. Ed ecco che sono stati sdoganati esperti veri o presunti, che ad ogni estate ci allertano sull’aumento delle temperature. Sparando cifre da girone infernale e preannunciando bombe d’acqua apocalittiche. Incolpandoci per i cambiamenti climatici. Come se dipendesse dal tubo di scarico della nostra auto anziché dai ciclici cambiamenti naturali della Terra.

Insieme all’Anticiclone delle Azzorre, è sparita anche la figura dell’ufficiale dell’Aeronautica di una volta. Oggi è scherzoso, allegro, sta alla battuta, è diventato un personaggio televisivo che si siede con gli altri ospiti e partecipa allo show. Li vediamo tutti i giorni in tv e a tutte le ore.

Stessa sorte accaduta ai virologi, un tempo figure semisconosciute e chiuse in laboratorio, oggi parte integrante dello show dopo il periodo 2020-22 nel quale acquisirono notorietà.

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