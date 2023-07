Mare fuori, spunta clamoroso spoiler: muore Rosa Ricci?

L’attrice Maria Esposito, che interpreta Rosa Ricci, ha pubblicato una foto che sembra tanto uno spoiler della serie Mare Fuori

Mare fuori è una serie televisiva paragonabile, per tematiche, ambientazioni e successo, a Gomorra. Cambiano solo alcune dinamiche e ovviamente le storie dei protagonisti, ma ci troviamo sempre nella Napoli criminale. Non sia mai che la città partenopea venisse dipinta borghese, perbene, meno noir ma con i “mille culur” decantati da Pino Daniele.

In queste ore sta facendo il giro del web un post dell’attrice Maria Esposito, che interpreta Rosa Ricci, una detenuta, che tra varie vicissitudini, vive anche una intensa storia d’amore. Diventata anche modello di comportamento per molte teenegers napoletane e non, che si sentono tutte, almeno sui Social (e qualcuna purtroppo anche nel quotidiano), le Rosa Ricci della situazione.

Orbene, a quanto pare, stando a qualche interpretazione forse anche un po’ forzata, la Esposito ha pubblicato uno spoiler: Rosa Ricci potrebbe morire.

Il presunto spoiler di Mare Fuori di Maria Esposito: Rosa Ricci muore?

Come riporta Libero, tra gli altri, l’ultima stagione di Mare Fuori si è conclusa con Carmine Di Salvo e Rosa Ricci che s’incontrano di nascosto alle Piscine Mirabilis di Bacoli per rinsaldare il loro amore impossibile nato in carcere.

A rovinare il magic moment ci pensa però il padre di lei, Don Salvatore, in guerra con il clan della mamma del “Piecoro” e intento a far fuori il ragazzo. Nella colluttazione parte uno sparo e la serie si interrompe qui. Lasciando la suspense in chi la segue, che è così in trepidante attesa per capire chi abbia ucciso il proiettile.

Orbene, ad alimentare l’attesa ci pensa Maria Esposito, che ha pubblicato una foto in primo piano con la bocca e le mani insanguinate e la didascalia:

your nightmare

Certo, potrebbe anche non aver alcun legame con Mare fuori, o, magari a morire potrebbe essere proprio il padre di Rosa Ricci. Non resta che attendere.

