Ma Baker, storia del brano virale su TikTok con asiatico che balla

Introduzione

TikTok è senza dubbio il Social del momento, in grado di partorire personaggi dal nulla, tormentoni e fenomeni virali. Il tutto, grazie all’emulazione che travolge i vari utenti, con una febbre inarrestabile. Ultimo caso quello del brano Ma Baker, che ricorda un altro fenomeno recente: quello del brano Tu Comm’a mme, di Gianni Celeste, passato però alla storia di TikTok come “Povero gabbiano“. Dal ritornello preso come sottofondo per gli innumerevoli video.

Infatti, come la canzone di Celeste (neomelodico originario di Catania) è tornata in auge oggi ma risale al 1988, anche Ma Baker è un brano del passato. Ancora più remoto, essendo uscita nel 1977. Ma Baker è infatti stata rispolverata grazie ad un abbinamento dal risultato ipnotico per chi lo osserva del suo ritmo tipico synt Pop dance anni ’70, con un uomo asiatico che balla tenendo perfettamente il ritmo con movenze sinuose e ben coordinate.

Di fatti, i video mostrano persone sovrappensiero mentre pensano al video. Un po’ come accaduto con un brano questo sì attuale: Bagno a mezzanotte di Elodie. Dove la sensuale cantante uscita da Amici inscena un ballo ad alto tasso erotico in lingerie.

Ma vediamo la storia di Ma Baker.

Ma Baker su Tik Tok storia

Come riporta Wikipedia, Ma Baker è una canzone del gruppo disco Boney M., pubblicata come singolo come detto nel 1977. Il primo estratto dal loro secondo album Love for Sale. Anche allora fu un grande successo: si tratta infatti del loro terzo singolo consecutivo che ha raggiunto il primo posto nella classifica di vendite in Germania.

In generale, il brano ha avuto un ottimo successo un po’ in tutti i Paesi europei.

Tutto è nato quando l’assistente di Frank Farian, Hans-Jörg Mayer, scoprì una famosa canzone folkloristica tunisina dal titolo “Sidi Mansour” durante le vacanze. Riadattandola, come accade spesso nel mondo della discografia ancora adesso, per farne una traccia disco.

In realtà, il brano si ispira ad una leggendaria fuorilegge degli anni ’30, Ma Barker. Anche se è stata tolta la “r“ per ragioni discografiche, giacché così suonava meglio.

Ma Baker ha una struttura ritmica simile alla precedente hit dei Boney M., Daddy Cool. Anche in questo caso, infatti, si può apprezzare l’alternanza tra una voce maschile parlata e le voci femminili di risposta.

Ma Baker è tornata in auge anche nei decenni successivi: Frank Farian ha ri-registrato la canzone con i Milli Vanilli nel 1988. Per poi essere remixata ben 3 volte: sempre nel 1988, nel 1993 e ancora nel 1998.

Non sono mancate poi successive cover di altri artisti, mentre Lady Gaga ha ripreso il coro “ma ma ma ma” per uno dei suoi primissimi successi: Poker Face.

Ed ora tocca a TikTok. Si tratta di un maestro di ballo che ha il nickname ngaly3622.

Ma Baker video

Ecco una esibizione live di Ma Baker