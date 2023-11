Ligabue rinvia concerti di Roma ed Eboli: la rabbia di molti fan

Con un annuncio a sorpresa sul tardo pomeriggio di ieri 19 novembre sul proprio profilo ufficiale Facebook, Luciano Ligabue, visibilmente dispiaciuto e provato, ha annunciato ai fan che i concerti di Roma, che avrebbe dovuto tenersi la sera stessa presso il Palazzo dello sport, nonché quelli presso il Pala Sele di Eboli (provincia di Salerno), il 21 e 22 novembre prossimi, sarebbero stati rinviati.

Ligabue ha spiegato di essere stato colpito da un virus che di fatto gli ha stroncato la voce e di aver provato fino all’ultimo per soddisfare comunque i fan, a colpi di cortisone, ma non c’è stato nulla da fare.

I concerti hanno però già una nuova data: a Roma si terrà il 9 dicembre, mentre a Eboli il 3 e il 4 dello stesso mese. Chi vuole può comunque decidere di farsi rimborsare i biglietti entro il 30 novembre.

Tuttavia, tra i commenti al post non sono mancate molte critiche da parte dei fan, ecco perché.

Le critiche a Ligabue per i concerti rinviati

Se è vero che la maggioranza dei fan ha perdonato il rinvio al loro beniamino – Liga per quelli della vecchia guardia, Capitano per le nuove generazioni – non sono mancate anche tante critiche.

Alcuni infatti sottolineano come sia stato inutile provare fino all’ultimo minuto qualcosa che già si era capito fosse irrimediabile. Invocando anche l’inadeguatezza dello staff medico. Del resto, molte persone arrivano da zone lontane, anche dalla Sicilia e quindi hanno fatto diverse ore di viaggio, oltre che pagare i costi per lo spostamento, inutilmente. Parlando appunto di organizzazione che ha toppato e fatto flop.

Altri invece hanno accusato il rocker di Correggio (anche se da vent’anni faccia ormai Pop) di non essere uscito lui sul palco ad annunciare il rinvio ma aver mandato il suo manager.

Ecco di seguito il post e i relativi commenti. Ricordiamo che Ligabue sta portando in tour Dedicato a noi, il suo nuovo album, che abbiamo recensito qui.

