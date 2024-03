Il cancro di Kate conferma la maledizione della principessa di Galles

La Principessa di Galles Kate Middleton, ha spiazzato tutti annunciando di avere un cancro all’addome e di sottoporsi a una chemioterapia preventiva.

Con un video nelle serata di ieri 22 marzo, la Principessa di Galles Catherine Elizabeth Middleton, meglio nota semplicemente come Kate Middleton, ha spiazzato tutti annunciando in un video ufficiale di avere un cancro all’addome e di sottoporsi a una chemioterapia preventiva.

Il video si è reso necessario a seguito di speculazioni varie in pieno stile dei feroci Tabloid inglesi, gli stessi che, per la sete di notizia, portarono alla morte di Lady Diana Spencer, altra principessa di Galles sfortunata. Sebbene forse lì c’entrassero cose più grandi, anche per la sua frequentazione con Dodi Al-Fayed.

In queste settimane sono circolate tante fake news assurde su Kate Middleton. Che volevano ora Kate già morta, ora ritratta in giro col marito, ora aver dato un rene al suocero Carlo III, attuale Re d’Inghilterra.

Si conferma dunque la maledizione che da sempre colpisce il ruolo di Principessa di Galles.

Dal cancro di Kate all’incidente di Diana: la maledizione della principessa di Galles

Come ricorda Antonio Capriarica – giornalista di lungo corso e tra i massimi esperti della Corona inglese in Italia – in un’intervista a FanPage:

Sì, sembra che ci sia una maledizione sul ruolo di principessa del Galles. Questo titolo, purtroppo, molte volte nella storia è stato accompagnato da lutti. Ci sono situazioni, contesti, in cui effettivamente non ci si può non stupirsi

Poi parla in generale della cattiva stella sotto la quale è nata la Corona di Carlo III, così a lungo attesa:

È come se sul regno di Carlo III s’allungasse un’ombra sinistra di qualcosa che non si riesce a esprimere. Come una nemesi sul regno di quest’uomo che ha aspettato la corona così a lungo, ma anche sul futuro di coloro che dovrebbero assicurare il futuro di questa corona

Una notizia, quella del cancro di Kate, che colpisce il futuro della Corona in generale:

La malattia ha colpito non il passato, perché dopo tutto con Carlo possiamo dire che c’è un volto bifronte, ma il futuro della monarchia. Ha colpito la Regina che gli inglesi volevano e aspettavano. Non si può dire, davvero, che la casa dei Windsor in questo passaggio di secolo sia accompagnata dalla buona sorte

In effetti, se si guarda l’elenco di tutte le Principesse di Galles, si scopre che quasi tutte sono morte giovani. Inoltre, causa del tasso di mortalità e per il fatto che alcuni principi di Galles non si sposavano prima di salire al trono, ad oggi si annoverano solo 12 Principesse di Galles.

