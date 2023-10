Hamas creata da Israele? Il video accusa del 2009

A sostenere la tesi che Israele abbia fondato Hamas l’ex Senatore del Texas Ron Paul alla camera dei rappresentanti nel 2009.

Hamas è un’organizzazione politica e paramilitare palestinese islamista che combatte per il ritorno della Palestina alla sua condizione precoloniale e l’istituzione di uno Stato palestinese. E’ considerata un’organizzazione terroristica da diversi paesi, tra cui l’Unione europea, gli Stati Uniti e, ovviamente, Israele.

Tuttavia, c’è una tesi alternativa intorno alla nascita di Hamas, che la vorrebbe fondata dalla stessa Israele allo scopo di combattere la leadership di Yasser Arafat. Con gli Stati Uniti che, per forza di cose, ne erano a conoscenza. A sostenerla l’ex Senatore del Texas Ron Paul alla camera dei rappresentanti nel 2009. Quando si scagliò contro la risoluzione che avrebbe fornito ulteriori armamenti.

Hamas creata da Israele secondo Ron Paul

In quella occasione Paul fece riferimento anche all’alleanza che gli Stati Uniti strinsero con Osama Bin Laden al fine di contrastare i sovietici in Afghanistan. E noi aggiungiamo pure il fatto che gli Usa crearono l’Isis per abbattere Assad, per poi perderne il controllo.

Ricordiamo che Yasser Arafat è stato una figura di spicco nella causa palestinese, ricoprendo l’incarico di Presidente ma anche leader dell’organizzazione ONP. Combattente ma anche diplomatico, la sua morte, avvenuta nel 2004, è stata sicuramente una grave perdita per la causa palestinese.

Di seguito riportiamo per dovere di cronaca il video di Ron Paul:

