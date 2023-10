Attacco a Israele ordinato dall’alto? L’accusa di ex militare intelligence israeliana

E’ la tesi di Efrat Fenigson, ex Intelligence delle forze di difesa di Israele ed oggi apprezzata giornalista.

E’ ripresa con ferocia la guerra tra Israele e Palestina e si sono rinverditi gli schieramenti a favore di uno o dell’altro stato. Sebbene quasi tutto l’Occidente sia schierato con Israele e il suo diritto di esistere. Mentre in favore della Palestina e in difesa del suo popolo che da 80 anni subisce soprusi, violenze e sottrazione di territori, il sostegno si fa sempre più esile.

Tuttavia, Efrat Fenigson, ex Intelligence delle forze di difesa israeliana ed oggi apprezzata giornalista, non ha dubbi: l’attacco di Hamas che ha scatenato tutto è in realtà quella che in gergo militare si chiama “una false flag“. Ritiene infatti che siamo di fronte ad una operazione pianificata dall’alto.

Attacco di Hamas a Israele ordinato dall’alto

La Fenigson ritiene che sia impossibile aprire delle brecce sul fronte israeliano, dove abitualmente basta che passi un gatto per far accorrere le forze di difesa su scenari banali per i quali l’esercito è preparatissimo. Non a caso, Israele vende sistema di difesi altamente tecnologici anche a super potenze come Cina e Russia. Che di fatti oggi non si schierano come in passato in favore della causa palestinese.

La frontiera tra Gaza e Israele è lunga 5 km ed è l”area più sorvegliata del mondo, con bunker tutto intorno pieni di soldati che fanno turni tutta la notte, telecamere e sensori di ogni genere. Come hanno fatto, si chiede la Feningson, trattori e jeep a passare in modo indisturbato?

La Fenigson sostiene che il popolo israeliano e quello palestinese siano stati venduti ancora una volta per gli obiettivi di un potere più in alto. Mette anche in dubbio il numero delle persone sequestrate.

