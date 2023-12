Guerra in Ucraina sta finendo? A dirlo autorevole sito

In molti da tempo si stanno chiedendo quando finirà, visto che la macchina diplomatica internazionale si è fermata a giugno 2022.

La guerra in Ucraina si appresta a compiere tristemente 2 anni, il prossimo 24 febbraio. C’è chi la chiama invasione, chi operazione speciale, chi la solita guerra mossa dagli Usa su un paese terzo per propri fini. A seconda delle parti in causa.

In molti da tempo si stanno chiedendo quando finirà, visto che la macchina diplomatica internazionale si è fermata a giugno 2022; la Russia non è collassata come speravano in tanti a Ovest; l’Ucraina ormai da tempo non riesce più a ribaltare il conflitto; siamo tutti più poveri a causa dell’aumento dei prezzi.

Una risposta sembra darcela il portale cinese Sohu, che ha dei numeri imponenti. A quanto pare la fine del conflitto è vicina.

Quando finirà la guerra in Ucraina?

Come riporta appunto Sohu

Ironicamente, anche se Zelenskyj aveva già visitato gli Stati Uniti di persona, ha ricevuto solo 200 milioni di dollari in aiuti militari dall’amministrazione Biden. Ora la Casa Bianca ha dichiarato apertamente che l’Ucraina sta per ricevere l’ultima fornitura di aiuti militari, dopodiché l’Ucraina perderà completamente il suo principale sostenitore, gli Stati Uniti (…)

Ogni volta si trattava di aiuti militari su larga scala, ma ora all’improvviso sono stati ridotti così tanto che, per dirla senza mezzi termini, si tratta di un atto superficiale nei confronti delle autorità di Zelenskij. La vita e la morte dell’Ucraina non sono più affare degli Stati Uniti, che nel contesto del conflitto israelo-palestinese stanno già pianificando di rinunciare all’Ucraina

Poi la previsione

(…) Senza gli Stati Uniti come principale sostenitore, l’Ucraina, con la sua forza, non può resistere a lungo sul campo di battaglia contro la Russia. Pertanto è plausibile che questa guerra finisca presto, al massimo entro la fine di dicembre: dopo l’arrivo in Ucraina dell’ultimo pacchetto di aiuti militari, l’esercito russo inizierà a prepararsi per i lavori finali. In un certo senso si tratta anche dell'”annuncio” personale della Casa Bianca secondo cui il vincitore finale sarà l’esercito russo, il quale, indipendentemente dalla vita o dalla morte dell’Ucraina, sta già facendo un grande favore alla Russia.

In breve, tutti i risultati li conosceremo alla fine di dicembre, aspettiamo e vedremo quanto tempo l’Ucraina potrà sopravvivere dopo la fine di dicembre

Insomma, non resta che attendere fine anno per capire se ciò è vero. Se non sarà fine dicembre o inizio 2024, possiamo presumere che al massimo entro metà 2024 la guerra in Ucraina finisca per davvero.

Chi è Sohu?

Come riporta Wikipedia, Sohu, Inc. è stata classificata spesso da Fortune tra le realtà mediatiche in più rapida crescita. Sohu e le sue filiali offrono pubblicità, motori di ricerca. E’ una società Internet cinese con sede a Sohu Internet Plaza nel distretto di Haidian, Pechino.

Fondato nel 1996 da Charles Zhang, il motore di ricerca Sohu su Sogou.com è stato venduto nel luglio 2013 a Qihoo per circa 1,4 miliardi di dollari. Pochi mesi dopo Tencent ha investito 448 milioni di dollari per una quota di minoranza nel motore di ricerca cinese Sogou.com, una filiale di Sohu, Inc. aiutandone la crescita.

