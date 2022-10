Google Chrome, se hai questo Pc non puoi usarlo più

Google Chrome è il browser più usato al mondo per navigare su Internet, vantando una quota di mercato che supera il 65%, malgrado l’agguerrita concorrenza emersa in questi anni.

Tuttavia, dal prossimo 7 febbraio, Google Chrome non funzionerà più su diversi Pc. Il che renderà anche vulnerabile il vostro computer a virus e malware.

Vediamo su quali Pc Google Chrome non funzionerà più.

Su quali Pc Google Chrome non funzionerà più

Come riporta Libero Tecnologia, i Pc con sistema operativo Windows 7 e Windows 8.1, non beneficeranno più degli aggiornamenti del browser di Big G a partire dal 7 febbraio 2023. Stiamo parlando di circa il 20% del totale dei computer con Windows, e sono centinaia di milioni. Quindi gli utenti interessati saranno tantissimi.

Ciò significa che il browser non sarà più aggiornato in funzione di difendere da virus e malware il Pc e dunque navigherete in modo rischioso.

Occorre poi aggiungere che anche Microsoft ha bloccato e bloccherà gli aggiornamenti ai sistemi operativi Windows più vetusti. Il 10 gennaio, infatti, Microsoft interromperà definitivamente anche il supporto esteso a Windows 7 e Windows 8.1. Supporto che per Windows 7 è in realtà già terminato il 14 gennaio 2020, mentre per Windows 8.1 terminerà il 10 gennaio 2023.

Google Chrome non sarà più aggiornato: come risolvere

Un modo per risolvere il blocco agli aggiornamenti di Google Chrome per Windows 7 e 8.1 sarebbe quello di aggiornare il sistema operativo del proprio Pc a Windows 10. Sebbene si presume che tali computer abbiano mediamente almeno 10 anni, quindi finirebbero per appesantirsi troppo.

Un’alternativa più semplice ed immediata sarebbe quella di utilizzare un sistema operativo diverso. Come Firefox di Modzilla, il quale esiste anche prima di Google Chrome ma che è stato reso negli ultimi anni molto più veloce ed efficiente rispetto ai primi tempi.

Oppure Brave, che è anche più veloce di Chrome e ha già un sistema di blocco pop-up e pubblicitario integrato. Un browser molto curato per quanto concerne la privacy.

