Possiedi uno di questi giocattoli? Valgono una fortuna

Quali sono i giocattoli che valgono di più? Di tanto in tanto sul mio Blog mi diverto a pescare quegli oggetti del passato che se rivenduti oggi valgono una fortuna. In fondo, tutti in casa abbiamo ricordi dell’infanzia o dell’adolescenza, che valgono un tesoro dal punto di vista sentimentale, certo, ma possono valerlo anche dal punto di vista monetario.

In quest’articolo vediamo quali sono i giocattoli del passato che valgono di più. Magari scava in cassetti, armadi, cestoni, in soffitta, in garage o nel ripostiglio. Potresti averli anche tu.

Quali sono i giocattoli che valgono di più

La lista dei giocattoli che valgono di più ce la dà Msn:



CARTE POKÉMON

Prima di Pokémon Go, milioni di fan in tutto il mondo collezionavano carte. Oggi, una carta olografica di Charizard, prima edizione 1999, può essere venduta per oltre $ 5.000 (€ 4046) online, quasi 250 volte il prezzo originale. Se possiedi un set di carte di prima edizione, puoi venderle su eBay per un importo compreso tra $ 4.600 e $ 8.700 (€ 3.722- € 7.040).

FURBY

Alla fine degli anni ’90, il prezzo di questi adorabili giocattoli robotici arrivò alle stelle. Oggi, la collezione originale del 1998 è diventata così rara che qualsiasi modello di questa linea limitata può essere venduto online per $ 130- $ 700 (€ 105- € 403).

SET DI LEGO

I set di giochi LEGO vintage sigillati, come il set King’s Mountain Fortress, arrivano fino a $ 500 (€ 404) online. I set di gioco usati possono avere un valore compreso tra $ 125 e $ 190 (€ 101- € 153).

LIBRI DI “HARRY POTTER”

Non ci sarebbe quasi nessun bibliofilo in tutto il mondo che non possieda almeno una copia della serie di libri di “Harry Potter”. È interessante notare che l’edizione originale del 1998 di “Harry Potter e la pietra filosofale” aveva una tiratura di sole 500 copie e costava circa $ 20 (€ 16). Secondo gli esperti, qualsiasi edizione di questo tipo può facilmente valere fino a $ 56.000 (€ 45.303) oggi.

HOT WHEELS

La serie vintage Treasure Hunt delle auto pressofuse è molto popolare. Se possiedi un pacchetto sigillato di 12 auto della serie originale del 1995, potresti venderlo online per un importo compreso tra $ 130 e $ 1,450 (€ 105- € 1,173), a seconda della sua qualità.

ACTION FIGURES DI G. I. JOE

Tale è la popolarità delle action figure d’epoca che persino i modelli usati possono portarti fino a $ 300 (€ 242) online. Se possiedi uno dei playset originali della G.I. Joe Mobile Command Center, puoi guadagnare fino a $ 3000 (€ 2,423) online.

CANNONE AD ACQUA SUPER SOAKER

Considerato uno dei più grandi cannoni ad acqua mai venduti tra le classiche serie di pistole ad acqua, il Super Soaker Monster XL è andato a $ 500 (€ 403) su eBay nel 2016, quasi 10 volte il suo prezzo di lancio. Un altro modello, noto come Super Soaker CPS, può arrivare fino a $ 300 (€ 242).

PELUCHE BEANIE BABIES

Gli adorabili peluche, originariamente al prezzo di $ 5 a testa, erano una grande mania negli anni ’90. Oggi, se possiedi uno di questi rari giocattoli in buone condizioni, con l’etichetta intatta, puoi accaparrarti circa $ 430 – $ 1,800 (€ 347- € 1,453) online, a seconda del modello.

NINTENDO GAME BOY

Se possiedi una versione originale del 1992 della console di gioco portatile in ottime condizioni, in particolare nell’edizione con il Tetris, puoi facilmente guadagnare $ 1,135 (€ 916) su eBay. Se desideri vendere il tuo modello usato, puoi comunque aspettarti una valutazione di alcune centinaia di dollari.

CARTE YU-GI-OH

Proprio come i Pokémon, anche le carte da gioco Yu-Gi-Oh sono considerate un prezioso oggetto da collezione. Nel 2016, una delle confezioni di buste Legend of Blue Eyes White Dragon della prima edizione ha venduto fino a $ 1.450 (€ 1.134). Altri set di carte possono facilmente andare da $ 50- $ 95 (€ 40- € 76) online.

BAMBOLE POLLY POCKET

Queste meraviglie tascabili furono un grande successo tra i bambini. Nel 1998 il loro prezzo oscillava $ 10 e i $ 20, oggi invece un Polly Pocket Jewel Case sigillato o una Polly Pocket Dream Home hanno un valore a partire dai $ 500 (€ 403) online.

SUPER MARIO BROS

“Super Mario”, uno dei videogiochi che gode di un’affezzionata base di fan in tutto il mondo, ha avuto delle hit di successo in quasi tutte le principali console di gioco nel corso degli anni. Tuttavia, è la versione originale per Nintendo NES, Super Mario Bros 3 del 1990, del valore originario di $ 50, che gode di una grande richiesta tra gli acquirenti online. Su eBay, i pacchetti non sigillati del gioco classico sono stati quotati per un prezzo di $ 1.999,99 (€ 1.615).

CASTLEVANIA

Probabilmente uno dei videogiochi di caccia al mostro più popolari degli anni ’90, le vecchie versioni di “Castlevania”, come l’edizione SEGA Genesis del 1994, o le edizioni Nintendo NES possono valere tra $ 750 e $ 950 (€ 605- € 767) online.

FRANCOBOLLI

I francobolli degli anni ’90, come Bugs Bunny e Junior Duck, possono valere su eBay e altri siti tra $ 90- $ 995 (€ 72- € 803).

ACTION FIGURES DEI POWER RANGERS

I Power Rangers sono apparsi in diversi format nei programmi TV e nelle linee di giocattoli. In particolare, la linea di action figures Mighty Mophin che costava tra $ 5- $ 50 è molto ambita tra i collezionisti. Il modello del 1993 di Titanus Carrier Zord può arrivare fino a $ 270 (€ 217) online, mentre altre cifre possono andare a circa $ 200 (€ 161).

A tutt’oggi ci sono ancora vari modelli di automobili telecomandate in produzione con diversi marchi in tutto il mondo, ma alcuni valgono molto più di altri a seconda della loro disponibilità o dei difetti di fabbrica. A marzo 2016, un modello Kyosho 4Runner inutilizzato è stato venduto per $ 700 (£ 499) su ebay, mentre un incompleto Tamiya RC Ferrari è stato venduto a $ 140 (€ 565) a maggio.

SORPRESE DELL’HAPPY MEAL

Mentre i singoli giocattoli Happy Meal di McDonald’s non valgono molto online, se possiedi un set completo di giocattoli di alcune serie degli anni ’90, potresti guadagnare da $ 50- $ 400 (€ 40- € 322) su eBay.

Altri oggetti che valgono una fortuna oltre ai giocattoli

Non possedete uno di questi giocattoli che valgono una fortuna? Niente panico, ecco altri oggetti che potreste controllare:

Euro che valgono una fortuna

Vinili che valgono una fortuna

VHS che valgono una fortuna

Giochi da tavolo che valgono una fortuna