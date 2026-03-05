Fine del Mondo il 13 novembre 2026: a dirlo un calcolo matematico

Vediamo perché la Fine del Mondo dovrebbe avvenire il 13 novembre 2026 e chi p Heinz von Foerster che ha formulato questa teoria.

Articolo in sintesi: Perché il 13 novembre 2026 dovrebbe avvenire la Fine del Mondo? La teoria di Heinz von Foerster basava i propri postulati sulla crescita esponenziale della popolazione e sulla pressione sulle risorse del pianeta. Secondo Foerster, in un ambiente con risorse finite, l’umanità rischierebbe di arrivare a un punto di saturazione in cui il sistema non reggerebbe più. Fissando dunque il 13 novembre 2026 come data in cui ciò accadrebbe. Chi era Heinz von Foerster? Heinz Von Foerster nacque a Vienna il 13 novembre 1911. Studiò le similarità tra i sistemi cibernetici in biologia ed elettronica, fornendo altresì fondamentali contributi al cognitivismo. Ha lasciato un segno fondamentale anche nel campo della cibernetica ed è stato essenziale per lo sviluppo del costruttivismo radicale e della cosiddetta seconda cibernetica. Aveva interessi anche nella computer music e nell’illusionismo. Muore a Pescadero, in California, il 2 ottobre 2002.

La previsione sulla Fine del Mondo che inquieta i Social

Di previsioni sulla Fine del Mondo ne sono state fatte tante, legate a eventi religiosi o catastrofi naturali. Si ricorderà lo spauracchio del 2000 o la data del 12 dicembre 2012 legata ai Maya. Suggestioni che hanno prodotto fior fior di libri, articoli, film.

Se poi a formulare la data della Fine del Mondo è un calcolo matematico, allora la situazione cambia e il tutto assume connotati ancora più verosimili e inquietanti. Sui Social, infatti, è tornata in auge una ricerca del 1960, la quale, basandosi su un calcolo matematico, avrebbe individuato il 13 novembre 2026 come pronostico.

A formularla Heinz von Foerster (Vienna, 13 novembre 1911 – Pescadero, 2 ottobre 2002), fisico e filosofo, pioniere nel campo della cibernetica e dell’intelligenza artificiale.

Perché la Fine del Mondo avverrà il 13 novembre 2026

Come riporta la La scimmia pensa, la teoria di Heinz von Foerster basava i propri postulati sulla crescita esponenziale della popolazione e sulla pressione sulle risorse del pianeta. Secondo Foerster, in un ambiente con risorse finite, l’umanità rischierebbe di arrivare a un punto di saturazione in cui il sistema non reggerebbe più. Fissando dunque il 13 novembre 2026 come data in cui ciò accadrebbe.

La data però viene oggi confutata da quanti sostengono che quei calcoli si basavano su dati demografici degli anni ’50, i quali da qualche decennio hanno subito un forte rallentamento. Tanto che da un po’ di tempo si parla perfino di decrescita felice.

Esiste poi un’altra chiave di lettura: il modello matematico formulato dallo scienziato di origini viennesi, voleva mettere soprattutto in guardia l’umanità sui limiti delle risorse e sulle conseguenze di uno sviluppo incontrollato.

Heinz von Foerster chi è

Come riporta Wikipedia, Heinz Von Foerster nacque a Vienna il 13 novembre 1911. Studiò fisica presso la Technische Universität Wien (Politecnico di Vienna) e alla Università di Breslavia, influenzato dal Circolo di Vienna e da Ludwig Wittgenstein. Si trasferì poi negli Stati Uniti nel 1949 e lavorò presso l’Università dell’Illinois.

Qui fondò il Biological Computer Lab, studiando le similarità tra i sistemi cibernetici in biologia ed elettronica, fornendo altresì fondamentali contributi al cognitivismo.

Ha lasciato un segno fondamentale anche nel campo della cibernetica, proponendo per la prima volta la distinzione tra macchine banali e macchine non banali. Ed è stato essenziale per lo sviluppo del costruttivismo radicale e della cosiddetta seconda cibernetica. Era anche interessato alla computer music e all’illusionismo.

Muore a Pescadero, in California, il 2 ottobre 2002.

