Manuel Brancato morto: famoso su TikTok per la sua protesi all’occhio

Manuel Brancato era un giovane di 32 anni di Grugliasco, noto per i suoi video su TikTok dove mostrava la sua quotidianità nonostante una protesi all’occhio.

Manuel Brancato è morto?

Manuel Brancato è morto. Aveva 32 anni. Le cronache ci raccontano che intorno alle 21.45 di martedì, a Grugliasco – comune italiano di 36 432 abitanti della città metropolitana di Torino – in zona via Galimberti, si è lasciato cadere dalla finestra del suo appartamento al quinto piano. Dunque, si tratterebbe di suicidio.

Manuel Brancato chi è?

Il suo nome non dirà nulla a quanti non frequentano il Social TikTok, ma in tanti che utilizzano quella app fatta di tanta ilarità, certo, ma anche storie di vita quotidiane, lo ricorderanno come un giovane che raccontava la sua quotidianità nonostante una protesi all’occhio. Come racconta Torino Cronaca, chi lo conosceva “nella vita reale” lo descrive come un’anima tormentata ma anche come una persona buona, generosa, capace di sorridere.

Sui Social mostrava frammenti di vita col figlio molto piccolo: i primi passi, i giochi, i traguardi quotidiani, i sorrisi.

Tuttavia, pare non avesse mai superato quanto accaduto il 3 luglio 2025: sempre a Grugliasco, stavolta in via Olevano, un colpo d’arma da fuoco sparato da un uomo durante un litigio particolarmente violento gli aveva tolto un occhio. E su TikTok veniva spesso schernito per quell’occhio finto. Forse anche questo non lo ha aiutato a superare quel momento.

