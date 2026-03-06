Speech-to-reality: l’IA crea oggetti su richiesta vocale

Con Speech-to-reality i ricercatori del MIT hanno sviluppato un sistema misto Intelligenza Artificiale e robotica.

Nei libri o nei film fantasy è piuttosto comune che una maga pronunci una formula magica, agiti una bacchetta nell’aria e improvvisamente un oggetto appaia dal nulla: non sarebbe bello se una cosa del genere fosse possibile anche nel mondo reale?

Come funziona Speech-to-reality?

Detto fatto: un gruppo di ricerca del MIT è riuscito a combinare riconoscimento vocale, Intelligenza Artificiale e robotica per realizzare un sistema in grado di creare su richiesta oggetti di uso comune in meno di cinque minuti — benvenutɜ nel fantastico mondo di speech-to-reality.

