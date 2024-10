Shampoo Elvive hydra hyaluronic fa cadere i capelli? L’accusa su TikTok

Lo shampoo Elvive hydra hyaluronic è accusato da tanti video su TikTok di provocare la caduta dei capelli. E’ davvero così?

Da alcune settimane su TikTok stanno circolando molti video che accusano lo Shampoo prodotto dal colosso francese della cosmetica l’Oréal Paris, Elvive hydra hyaluronic 72H, di provocare la caduta dei capelli per le donne.

Nei video si mostrano ciocche di capelli cadute sui pavimenti, così come nei lavandini o attorcigliati nelle spazzole. Davvero lo shampoo Elvive hydra hyaluronic genera la caduta dei capelli? Cerchiamo di capirne di più.

Elvive hydra hyaluronic della L’Oréal Paris provoca caduta dei capelli?

Trattandosi di video su TikTok occorre sempre prendere il tutto con le molle. I video sono soprattutto in lingua spagnola e non si esclude che si tratti di un semplice trend del momento. Del resto, in molti, pur di aumentare i propri followers, farebbero di tutto. Basta produrre un video a effetto e usare gli hashtag giusti e il gioco è fatto. Tanto tutto sul Social di origine cinese termina nel giro di qualche settimana al massimo. Ma i danni a lungo termine per l’immagine di un brand possono restare.

Ecco uno dei tanti video. Ma basta digitare il nome del prodotto per vederne tanti altri.

Certo, un marchio come l’Oréal Paris ha le spalle forti. Ma viviamo anche in una società liquida che demolisce facilmente tutto in un tritacarne senza pietà.

Non manca comunque chi, tra commenti o video di contro-risposta, asserisce che tra settembre e novembre la caduta dei capelli sia un fenomeno normale, legato al cosiddetto “periodo delle castagne“. E come la caduta di 100-150 capelli al giorno in media sia un fatto normale. E c’è pure chi commenta di aver ottenuto benefici da questo sciampo, con l’effetto contrario.

Shampoo Elvive hydra hyaluronic e TikTok

Il prodotto, che si contraddistingue per il suo involucro viola, gode di ottime recensioni, anche su Amazon. Dove la media è di 4,5 su oltre mille feedback al momento della scrittura.

Vale comunque sempre la pena sottolineare che ogni soggetto fa caso a sé e non è detto che un prodotto che abbia danneggiato qualcuno abbia gli stessi effetti sugli altri.

Meglio dunque prestare sempre attenzione se si notano strani cambiamenti in negativo, utilizzare prodotti specifici e adatti per i propri capelli.

La caduta dei capelli può essere provocata da tantissimi fattori: genetici (fatto ereditario), ambientali (l’inquinamento che appesta dell’ambiente in cui viviamo), organici (carenza di vitamine, minerali, ecc.), cattivi stili di vita (alimentari, fumo, alcol, droghe, ecc.), caratteriali (stress, ansia, traumi, ecc.), utilizzo di prodotti sbagliati (shampoo, balsamo, lacca, gel, tinture, ecc.). Giusto per citarne alcuni.

Ricevi le news su Telegram iscrivendoti al canale dal bottone seguente:

– / 5 Grazie per aver votato!