Zucchero aumentato del 42%: i 3 motivi principali

Il prezzo dello zucchero è in costante aumento da 16 anni, vediamo i motivi principali e le prospettive future.

Quando si pensa allo zucchero, viene subito in mente qualcosa di dolce. Eppure, il suo prezzo lo è tutt’altro, anzi, è quanto mai sempre più amaro.

Infatti, nel 2024, il prezzo dello zucchero ha subito un incremento significativo, pari al 42% rispetto all’anno precedente. Si tratta del maggiore aumento registrato negli ultimi 16 anni. Il che ha pesanti ripercussioni sia per i consumatori finali che per le aziende che lo usano per la produzione.

Vediamo quali sono i 3 fattori principali dietro l’aumento del prezzo dello zucchero.

Perché il prezzo dello zucchero sta aumentando

Come riporta Pronto bolletta, le cause dell’aumento del prezzo dello zucchero sono tre:

La siccità prolungata in Brasile: che si unisce a un altro fenomeno, quello degli incendi devastanti nelle aree rurali. Una combo letale, che ha ridotto drasticamente i raccolti, portando il prezzo dello zucchero a livelli record. Il paese carioca, insieme all’India, che pure risente pesantemente della siccità sempre più costante, è il principale produttore di canna da zucchero; Aumento del costo dell’energia: per lavorare lo zucchero servono Gas naturale, corrente elettrica e carburanti fossili. Tutti in aumento di costo vertiginosamente negli ultimi anni. Del resto, l’industria zuccheriera è una delle più energivora: La crescente competizione con l’etanolo: si tratta di un biocarburante sempre più richiesto, specie quando il petrolio aumento. Dunque, spesso la produzione delle canne da zucchero viene sacrificata in favore proprio dell’etanolo. Basta solo dire che, sempre in Brasile, il 40% delle coltivazioni di canna da zucchero è attualmente destinato alla produzione di etanolo. E, come noto, più si riduce la disponibilità di un bene, più esso aumenta.

Quale futuro per il prezzo dello zucchero?

Purtroppo le prospettive non sono delle migliori, poiché si prevede in futuro un aumento della siccità. Mentre il prezzo del petrolio difficilmente vedrà un calo così sensibile. Men che meno quello delle risorse energetiche utilizzate per produrre zucchero.

La soluzione potrebbe essere quella di adoperare alternative come dolcificanti, il che però potrebbe poi avere ripercussioni sulla salute.

