Chi è Diletta Leotta? Ecco tante curiosità su di lei. Se infatti Antonella Clerici può essere considerata la prima conduttrice femminile di un programma sportivo – correva l’anno 1989 e il programma in questione era Dribbling, in onda su Raidue la domenica sul tardo pomeriggio – da allora di giornaliste e conduttrici sportive ne abbiamo viste tante.

Da tempo ormai a rubare la scena a tutte è senza dubbio proprio Diletta Leotta, nata a Catania il 16 maggio 1992. Dotata di spigliatezza e di straripante bellezza, ha raggiunto la popolarità quando Sky le ha affidato lo speciale Serie B in onda il sabato pomeriggio, dove viene affiancata da Gianluca Di Marzio.

Il suo nome è però molto chiacchierato soprattutto da quando sul web è circolata la voce che alcune sue foto nude, e perfino un video, fossero stati hackerati. E ovviamente, tra i maschietti, è partita la caccia. Inoltre, su di lei vi è anche un annoso dubbio: Diletta Leotta è rifatta? Ma chi è Diletta Leotta? Diletta Leotta è rifatta? Dove trovare le foto di Diletta Leotta? E’ fidanzata? Di seguito cerchiamo di rispondere a questi quesiti.

Diletta Leotta: quando è nata e biografia

Come riporta Wikipedia, Diletta Leotta è, come detto, nata a Catania il 16 maggio del 1991. Si laurea con il massimo dei voti in giurisprudenza presso la Luiss nel 2015. Ma fin da giovanissima comincia a lavorare in televisione. Come riporta Forexinfo, all’inizio su Sky non si occupa di sport, bensì di Meteo, facendo la meteorina per lo SkyTg 24. Grazie a questo ruolo ha ottenuto il volto di RDS Academy, un talent dedicato a coloro che sognano di lavorare nel mondo della radio.

Ma a Sky decidono di promuoverla e così la trasferiscono nella redazione di Sky Sport, affidandole come detto la conduzione dello speciale per la Serie B in onda il sabato pomeriggio, nel quale viene affiancata da Gianluca Di Marzio.

Di lì poi una lunga serie di collaborazioni, compreso il passaggio alla piattaforma DAZN, che la sceglie anche per lanciare il proprio servizio. Non è mancata un’esperienza come conduttrice di Striscia la notizia e un’ospitata al Festival di Sanremo. Così come due incursioni cinematografiche in 2 film:

7 ore per farti innamorare, regia di Giampaolo Morelli (2020)

Chi ha incastrato Babbo Natale?, regia di Alessandro Siani (2021)

oltre a comparire in vari videoclip.

Ad oggi vanta circa 9 milioni di follower sul suo profilo Instagram e viaggia verso i 2 milioni di follower su Facebook. Ma le cifre andrebbero costantemente aggiornate. Ogni suo post, che sia sensuale o meno, viene bombardato letteralmente da una pioggia di commenti. Soprattutto complimenti, di cui molto spinti e fuori luogo. Non manca poi un canale Youtube, dove ha parlato con ironia della sua gravidanza, video rilanciati anche su TikTok.

Diletta Leotta è rifatta?

Dopo aver visto quando è nata e la sua biografia, veniamo alla seconda domanda che in tanti si pongono: Diletta Leotta è rifatta? Dopo varie voci presunte, ad ammetterlo ufficialmente è stata lei in un’intervista a Silvia Toffanin nella trasmissione in onda il sabato pomeriggio su Canale 5, Verissimo.

Davvero Diletta Leotta è rifatta? Il dubbio resta. Ma i fan sembrano non importarsene più di tanto.

Dove trovare foto Diletta Leotta?

Veniamo all’ultimo quesito, forse quello più importante per i maschietti: dove trovare foto Diletta Leotta? Come riporta Social football club, nei mesi scorsi sono circolate, come detto, notizie riguardanti la possibilità di trovare foto di Diletta Leotta. E così è partita la caccia sul web.

Si è parlato di link con una foto di nudo integrale e perfino un video. In realtà, pare si trattasse solo di alcuni selfie e prontamente rimossi dal web. Chi sarà mai riuscito in questa impresa? Chissà. In fondo non ci meravigliamo più di tanto. Se ormai si riesce ad hackerare anche i documenti della CIA e del Governo americano

Comunque, se cercate dove trovare foto di Diletta Leotta, potrete comunque accontentarvi di entrare sui succitati profili social. Dove non troverete proprio quello che cercate, ma quanto meno, di foto della bella Leotta ce ne sono. E postate da lei e dal suo staff. Non mancano scollature mozzafiato, gonne strette che ne risaltano il Lato B e foto di Diletta Leotta in bikini. Così resterete anche costantemente aggiornati su nuove foto.

Se poi non volete proprio utilizzare Facebook e Instagram, anche per non incappare nella gelosia della vostra partner, potete comunque sempre utilizzare il caro vecchio Google immagini. Magari pure in modalità incognito.

Chi è il compagno di Diletta Leotta

Dopo essere stata legata sentimentalmente prima con il pugile Daniele Scardina (2016-2019), con l’attore turco Can Yaman (fino al 2021), nell’estate del 2022 con il modello Giacomo Cavalli, dall’ottobre 2022 ha una relazione con il calciatore tedesco Loris Karius, attuale portiere del New Castle. Da questa relazione, il 16 agosto 2023, peraltro proprio il giorno del suo trentaduesimo compleanno, è nata la piccola Aria.

