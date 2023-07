Da PDF a Word: come convertire file in modo semplice e gratuito

In questa guida completa vediamo come convertire un file PDF in un file Word con un sito semplice e gratuiito.

Il formato PDF è ancora molto utilizzato, benché sia stato lanciato dalla società americana Adobe negli anni ’90. Viene utilizzato soprattutto per la digitalizzazione dei documenti, quindi contratti, fatture, file scannerizzati, ecc. Può però talvolta essere necessario convertire un file PDF in Word. Ma come fare?

In effetti, l’opposto è piuttosto semplice, visto che basta pigiare sul tasto destro del file Word, scegliere la voce Stampa e invece di selezionare la stampante tra le opzioni, dovremo selezionare la voce PDF.

Di seguito invece vediamo come convertire un file PDF in Word, così da poterlo anche modificare.

Come convertire un file PDF in Word

Per farlo, consigliamo di utilizzare un sito facile da usare, gratuito e che non richiede registrazione: iLovePDF.

Una volta entrati sulla Home page, troveremo la seguente schermata. Noi dovremo cliccare su PDF in Word:

Oppure, pigiando su “Tutti gli strumenti PDF” si aprirà un menu a tendina come il seguente (anche scorrendo col mouse verso il centro):

Pigiata sulla voce, apparirà una schermata come la seguente. Potremo pigiare sul bottone rosso “Seleziona PDF file” o trascinare dal pc verso il sito il file in questione.

Come vedete dalla schermata seguente, il file è stato caricato. Ora occorre pigiare sul bottone rosso in grande “Converti in Word”. Dato che abbiamo scelto un file già scannerizzato, ci avverte che per una migliore riuscita servirebbe la tecnologia OCR, che il sito offre agli utenti Premium. Possiamo comunque decidere di procedere ugualmente.

Ora possiamo scaricare il risultato finale pigiando su “Scarica Word“. In teoria, dovrebbe già apparire la finestrina per scaricare il file in automatico.

Miglior sito per convertire il file PDF in Word

Dunque, ricapitolando, il miglior sito per convertire il file PDF in un file Word è iLovePDF. Per questi motivi:

gratuito;

facile da usare;

non necessita di scaricare alcun programma;

non necessita di registrazione.

Quanto a quest’ultimo punto, la registrazione può essere necessaria per risultati più approfonditi o se usiamo il sito spesso per cui potrebbe farci comodo un account che contenga un archivio con tutti i file prodotti.

Qui invece abbiamo parlato di come dividere o riunire più pagine in un file PDF.

