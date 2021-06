Città più inquinate d’Europa: 2 italiane tra le prime 5

Tra i pochi effetti positivi del Covid-19, senza dubbio ritroviamo il fatto che le nostre città abbiano respirato un po’, data la ridotta circolazione delle auto e il minor inquinamento industriale.

I nostri centri urbani sono un concentrato di veleni. Agglomerati che inscatolano migliaia, se non milioni, di persone in spazi ridotti e grigi. Costretti ad una difficile, quanto malsana convivenza.

Di tanto in tanto, qualche studio misura il livello di inquinamento nelle città. Come quello dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, che ha rivelato la qualità dell’aria e i livelli di inquinamento presenti in oltre trecento città europee. Il metodo utilizzato si basa sui livelli medi di particolato fine (PM2,5) per metro cubo nell’aria.

Per l’Italia purtroppo, anche in questo caso, brutte notizie. Nella Top 5, infatti, ci sono 3 italiane. Non solo, ne vengono citate altre 20 nei posti successivi.

Vediamo quali sono ma anche le meno inquinate.

Città italiane più inquinate

Come riporta In Italia, in testa alla classifica delle città più inquinate d’Europa c’è Nowy Sacz, cittadina della Polonia. Al secondo posto troviamo Cremona, mentre al terzo posto Slavonski Brod (Croazia).

Appena fuori dal podio un’altra italiana: Vicenza.

Purtroppo, scorrendo la classifica della “zona rossa“, troviamo altre 20 città italiane:

Brescia Pavia Venezia Bergamo Piacenza Treviso Milano Torino Verona Ravenna Terni Modena Benevento Reggio Emilia Pesaro Parma Ferrara Novara Rimini Prato

Se non altro, magra consolazione da meridionale, a parte Benevento, non appaiono altre città del Sud.

Città meno inquinante d’Europa

Sulla scorta degli stessi parametri, sono state classificate anche le città meno inquinate d’Europa.

Al primo posto troviamo Umeå, città di un paese molto attento al green come la Svezia. Seguita da Tampere (capitale della Finlandia), mentre chiude il podio una non-scandinava: Funchal (Portogallo).

Per fortuna, diverse sono anche le città italiane: