Centrale nucleare di Zaporizhzhia ora preoccupa davvero: si rischia il disastro

La centrale nucleare di Zaporizhzhia è la principale in Ucraina ed è tra gli impianti più grandi del mondo. Ma è ancora in manutenzione

La centrale nucleare di Zaporizhzhia (in ucraino Zaporižžja, leggibile Zaporigia) è la principale centrale nucleare ucraina. Come riporta Wikipedia, dispone di 6 reattori nucleari, con una potenza nominale di oltre 5 700 MW ed è la centrale nucleare con più elevata produzione elettrica in Europa ed è tra gli impianti di produzione di energia più grandi del mondo.

Ed è proprio per questo che, fin dallo scoppio della guerra in Ucraina, si guarda ad essa con particolare attenzione, poiché si trova nel cuore del conflitto e più volte ha destato allarme.

Il 4 marzo 2022, la centrale nucleare è stata occupata dalle forze russe durante la battaglia di Enerhodar. La centrale continua a essere gestita da personale ucraino, sotto il controllo russo.

Ora però la centrale nucleare di Zaporizhzhia per una disconnessione dell’ultima linea elettrica di riserva che è stata danneggiata il primo marzo scorso e si trova ancora in riparazione. Senza questa linea di riserva, qualsiasi danno alla centrale potrebbe comportare la perdita di tutta l’energia esterna all’impianto.

Perché la Centrale di Zaporizhzhia è a rischio incidente

Come riporta Il Tempo, a lanciare l’allarme è Rafael Grossi, direttore generale l’ Aiea, ovvero l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. La centrale ha assoluto bisogno di energia esterna per svolgere le funzioni essenziali di sicurezza.

Se è vero che l’Agenzia ha rassicurato sul fatto che sarà completata la prevista rotazione del personale presso gli altri quattro impianti nucleari ucraini – Khmelnitsky, Rivne e dell’Ucraina meridionale, nonché il già famigerato sito di Chernobyl – a Zaporizhzhia invece «i ridotti livelli di personale, combinati con lo stress psicologico dovuto al conflitto militare in corso, stanno avendo un impatto sulla sicurezza nucleare e sulla protezione dell’impianto».

Dunque, dopo oltre un quarto di secolo, si torna a parlare di disastro nucleare in Ucraina…

