Bill Gates allarma di nuovo su imminente Pandemia: sa qualcosa?

Il creatore di Microsoft, Bill Gates, torna a spaventare il mondo con i suoi moniti su una nuova imminente Pandemia

“Bill Gates o porta sfiga o le pandemie le crea lui“. Era una battuta, ma forse quella detta da Rosario Fiorello nel suo straordinario varietà del mattino, VivaRai2!, potrebbe essere una verità.

A distanza di circa un anno dall’ultimo monito (ne abbiamo parlato qui), il creatore di Microsoft torna a spaventare il mondo con i suoi moniti su una nuova imminente Pandemia. E lo fa a colpi di metafore, lanciando anche possibili cause che potrebbero provocarla.

Bill Gates lancia allarme su nuova Pandemia

Come riporta Libero, Bill Gates ha pubblicato un articolo sul New York Times e su La Repubblica. Ha paragonato le malattie agli incendi:

Dobbiamo prepararci a combattere l’insorgere delle malattie proprio come ci prepariamo a combattere gli incendi. Se si lascia che divampi e vada fuori controllo, un incendio rappresenterà un pericolo non soltanto per una casa, ma per una comunità intera. Lo stesso vale per le malattie infettive, tranne che queste possono espandersi su una scala di gran lunga più grande. Come abbiamo imparato fin troppo bene dal Covid, un focolaio in una città può diffondersi rapidamente a un Paese intero e poi a tutto il mondo

Poi ammonisce l’OMS che non ha creato un piano di prevenzione contro il Covid-19. E anche adesso non sta stilando programmi di prevenzione:

l’Organizzazione mondiale della sanità, che “ha mostrato il culmine del fallimento collettivo nella preparazione nei confronti delle pandemie, malgrado molteplici segnali di avvertimento” sta “commettendo di nuovo gli stessi errori. La comunità internazionale non ha fatto granché per prepararsi alla prossima pandemia come speravo. Ma non è troppo tardi per impedire che la Storia si ripeta. Il mondo ha bisogno di un sistema ben finanziato pronto a entrare in azione non appena si presenta un pericolo. Ci serve un dipartimento di vigili del fuoco per i focolai delle pandemie

La causa della prossima Pandemia secondo Bill Gates

Dopo aver riproposto la metafora dell’incendio, parlando di necessità di creare sinergia tra i vari paesi proprio come dei pompieri che agiscono in modo coordinato, parla delle possibile cause di una prossima Pandemia:

se il prossimo patogeno in grado di far scoppiare un’altra possibile pandemia si diffondesse dai droplet? E se invece fosse trasmissibile sessualmente come l’Hiv? E se fosse il risultato di bioterrorismo? Ogni scenario richiede una risposta diversa, e l’Emergency Corps può contribuire a far sì che la comunità internazionale si prepari nei confronti di tutti

Insomma, Mr Microsoft preme con molta insistenza su un evento che, almeno in teoria, dovrebbe essere raro. Nell’ultimo secolo il mondo ha conosciuto solo 2 pandemie mondiali: la Spagnola e il Covid-19. Il virus Ebola era invece infettivo solo in certi casi.

Forse ha informazioni a noi sconosciute? Ha già messo in moto i laboratori da lui finanziati per la prossima pandemia? Non ci resta che rimanere alla finestra. Anzi, alle Windows.

