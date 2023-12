Quanto costa il Castello delle cerimonie? Meno di quanto si pensi

Quali sono i prezzi del Castello delle cerimonie La Sonrisa? Per molti è un simpatico programma, per altri è solo l’ennesimo spettacolo trash che getta addosso a Napoli i soliti stereotipi. Parliamo de Il Castello delle cerimonie, che va in onda su Real Time, prima col nome de Il Boss delle cerimonie. Il quale è ambientato nel locale La Sonrisa, situato a Sant’Antonio Abate (Na).

Nome cambiato dopo la dipartita del suo Patron, Don Antonio Polese. Di fatti, oggi la gestione del Castello e la presentazione del programma, è affidato alla figlia Donna Imma, insieme a suo marito, don Matteo. I quali curano anche un simpatico programma di cucina proponendo piatti tipici partenopei.

Vediamo quanto costa sposarsi al Castello delle cerimonie e quanto costa alloggiarvi.

🏰 I prezzi del Castello delle cerimonie La Sornisa

Secondo Nanopress, che ha raccolto informazioni in rete, un pranzo di matrimonio alla Sonrisa parte dagli 80 euro. Tutto dipende, ovviamente, da cosa si richiede: le pietanze e i servizi in primis (cantanti, ballerini, ecc.). Dunque, si può superare anche i 120 euro.

Tutto sommato, per quanto sia tutto sfarzoso e pomposo, i prezzi per un pranzo non sono proibitivi.

Per chiedere Info, occorre contattare la struttura, compilando un form o attraverso le varie modalità indicate sul sito.

🛌 Quanto costa alloggiare alla Sonrisa, il castello delle cerimonie

Veniamo all’alloggio. Anche qui i prezzi del Castello delle cerimonie non sono particolarmente alti, sebbene varino anche in base al portale su cui si prenota essendo il Grand Hotel La Sonrisa presente su più siti di booking. Per esempio: dai 100 euro a notte a coppia per una camera standard e fino a 150 euro in alta stagione per una junior suite.

💡 Opinioni su Il Castello delle cerimonie

Comunque, le recensioni su TripAdvisor sono piuttosto alte. Su quasi mille recensioni, la media è di 4,5 al momento della scrittura.

