Carri armati gonfiabili usati in Ucraina: a cosa servono?

“In amore e in guerra tutto è permesso” dice un vecchio proverbio. E ciò, a quanto pare, vale anche per l’uso di giocattoli. In Ucraina, infatti, si utilizzano anche carri armati gonfiabili. Già quelli che si possono adoperare al mare o in piscina, per far divertire i bambini.

Ma a cosa servono dei carri armati gonfiabili nell’orrore della guerra? A quanto pare, hanno uno scopo bellico preciso e stanno pure facendo arricchire l’azienda che li produce.

A cosa servono i carri armati gonfiabili nella guerra in Ucraina?

Come riporta Le Monde, fungono da esche utilizzate dall’esercito ucraino nel tentativo, e nella speranza, di ingannare quello russo. Più precisamente, si cerca di distrarre i raid aerei e far colpire i carri armati gonfiabili anziché quelli veri.

In realtà, oltre ai carri armati gonfiabili vengono prodotti pure lanciarazzi e missili a grandezza naturale, sempre rigorosamente gonfiabili.

Carri armati gonfiabili, un business ben avviato

A produrre questi giocattoli per uso bellico è un’azienda della Repubblica ceca: la Inflatech. La quale li produce nella città di Decin, situata al confine con la Germania.

La fabbrica dà lavoro a 25 persone (molte peraltro di nazionalità ucraina) e produce 30 modelli gonfiabili diversi disegnati al computer, stampati poi in parti separate e infine cuciti da sarte specializzate.

Molto felice di come stia crescendo il business della Inflatech è Victor Talanov, direttore. Il quale non ha però detto di lavorare direttamente col governo ucraino ma di esportare carri armati ed altri gonfiabili in tutto il mondo. Tuttavia, ironizza:

Putin ci ha fatto un’ottima pubblicità, abbiamo raddoppiato le nostre vendite nel 2022

Un carro armato gonfiabile costa circa 25mila euro, quindi molto meno di uno vero. Peccato che non spari, come invece vorrebbero gli ucraini.

Ricevi via mail le news sulla guerra in Ucraina che i Tg non riportano (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *

5,0 / 5 Grazie per aver votato!