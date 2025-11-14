I cambiamenti climatici stanno danneggiando anche l’orbita terrestre bassa

Scritto il Girolamo Castaldo
Pubblicato inambiente scienza Spazio
cambiamenti climatici

Un recente studio avanza un diverso punto di vista: gli effetti negativi dei cambiamenti climatici danneggiano anche l’orbita terrestre bassa.

Quando si parla di cambiamenti climatici, solitamente ci si concentra sui suoi impatti sulla vita di tutti i giorni: eventi meteorologici estremi, scioglimento dei ghiacci e conseguente innalzamento del livello dei mari, regioni che diventano inabitabili per le temperature eccessive o la desertificazione e così via. Poco si parla dei loro effetti sull’orbita terrestre bassa.

Il tutto in larga parte guidato dai gas serra emessi dalle attività umane, anidride carbonica e metano in particolare, che si accumulano nell’atmosfera e impediscono al calore ricevuto dal Sole di ritornare nello spazio sotto forma di radiazione infrarossa.

Cambiamenti climatici e orbita terrestre bassa

Ma un recente studio avanza un diverso, preoccupante punto di vista: gli effetti negativi del cambiamento climatico si estendono anche all’orbita terrestre bassa (LEO, dall’inglese Low Earth Orbit), aumentando il rischio di collisioni tra satelliti e minacciando un futuro in cui l’umanità potrebbe perdere del tutto l’accesso allo spazio esterno.

CONTINUA A LEGGERE

Seguici su Telegram cliccando sull’immagine sotto per non perdere nessun articolo! 👇🏻

5,0 / 5
Grazie per aver votato!

Notifiche push abilitate

Grazie per aver abilitato le notifiche!

PubblicitàPubblicità

Pubblicato da Girolamo Castaldo

I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http://storiesemplici.substack.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Il presente Blog riporta il parere personale sui principali fatti di politica, attualità e altri argomenti del sociologo e copywriter Luca Scialò. Sebbene prevalentemente suffragati da fonti di siti esterni. Collaborano a titolo gratuito alcuni amici. Le immagini sono ricavate solitamente da Google License Creative Commons o da siti copyright free come Pixabay. Qualora in un articolo fossero state usate una o più immagini con diritto d'autore contattatemi in privato per la repentina rimozione. 

Tema Seamless News, sviluppato da Altervista

Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Notifiche Push - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario