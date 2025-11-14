I cambiamenti climatici stanno danneggiando anche l’orbita terrestre bassa

Un recente studio avanza un diverso punto di vista: gli effetti negativi dei cambiamenti climatici danneggiano anche l’orbita terrestre bassa.
Quando si parla di cambiamenti climatici, solitamente ci si concentra sui suoi impatti sulla vita di tutti i giorni: eventi meteorologici estremi, scioglimento dei ghiacci e conseguente innalzamento del livello dei mari, regioni che diventano inabitabili per le temperature eccessive o la desertificazione e così via. Poco si parla dei loro effetti sull’orbita terrestre bassa.
Il tutto in larga parte guidato dai gas serra emessi dalle attività umane, anidride carbonica e metano in particolare, che si accumulano nell’atmosfera e impediscono al calore ricevuto dal Sole di ritornare nello spazio sotto forma di radiazione infrarossa.
Cambiamenti climatici e orbita terrestre bassa
Ma un recente studio avanza un diverso, preoccupante punto di vista: gli effetti negativi del cambiamento climatico si estendono anche all’orbita terrestre bassa (LEO, dall’inglese Low Earth Orbit), aumentando il rischio di collisioni tra satelliti e minacciando un futuro in cui l’umanità potrebbe perdere del tutto l’accesso allo spazio esterno.