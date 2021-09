Auto più vendute della storia quali sono: la Top 10

Quali sono le auto più vendute della storia? Gli appassionati delle 4 ruote si saranno posti questa domanda almeno una volta nella vita.

In effetti, da oltre un secolo, di auto ne sono state vendute probabilmente a miliardi. Di modelli e marche diversi. Ora rivoluzionarie, ora praticamente inutili. Oggi poi sta imperando l’auto elettrica, presentata come panacea contro l’inquinamento e il surriscaldamento climatico.

Sono tanti i fattori che incidono sul successo di un’auto. Molto fa l’estetica certo, ma anche la comodità, la potenza del motore, la qualità dei materiali.

Da qualche anno a giocarsi il primato di chi vende più auto sono la tedesca Volkswagen e la giapponese Toyota.

Ma torniamo alla domanda di partenza e vediamo la Top 10 delle auto più vendute della storia.

Auto più vendute della storia quali sono

Con l’aiuto di Quattro ruote, che in realtà ha stilato una Top 20, ma noi ci limitiamo alle prime dieci, vediamo quali sono le auto più vendute della storia.

Corsa

Al decimo posto troviamo la Opel Corsa, lanciata la prima volta nel 1982. La Opel all’epoca era una filiale tedesca dell’americana General Motors.

Entrò in concorrenza diretta con la Fiat Uno e la Ford Fiesta, totalizzando circa 13 milioni di unità vendute grazie alla sua rete internazionale. Si pensi alla Vauxhall in Gran Bretagna o la Chrevolet in America Latina. Oltre alla stessa General Motors.

La Opel Corsa si presentava bene per tutte le occasioni: da city car ad auto per i viaggi. Familiare e sportiva.

Oggi Opel fa parte del gruppo Volkswagen e la Corsa continua ad essere prodotta con buon successo.

Polo

E sempre a proposito di Volkswagen, troviamo un’altra auto del colosso tedesco, ancora oggi in produzione, lanciata nel 1975 e oggi giunta alla sua quinta serie.

La Polo ha da sempre conquistato i giovani per la sua linea sportiva e accattivante.

Negli anni ’90 ha proposto linee più gentili, mentre nel nuovo millennio ha proposto più colori. Si pensi alla Polo Harlequin, avente ogni elemento della carrozzeria di un colore diverso! Negli anni 10 si è avvicinata di più ad un altro modello di casa VW: la Golf, considerata un po’ una sua sorella. Mentre nel 2016 ha lanciato la GTI con un 1.8 TSI da 192 CV.

In questi quasi 50 anni di esistenza ha venduto 14 milioni di unità.

BMW Serie 3

All’ottavo posto troviamo la BMW Serie 3. Le cui qualità sono l’eleganza, lo spazio interno, il suo essere sportiva e le altissime prestazioni.

Lanciata nel 1975, è stata proposta in più versioni: familiare, coupé e cabriolet.

Il design è stato sempre più raffinata e il risultato commerciale ha ricompensato gli sforzi: 14,5 milioni le unità vendute.

Fiesta

Al settimo posto troviamo un’altra auto lanciata nel 1975 e che da qualche anno sta imperando nel segmento B: la Ford Fiesta. Modello che permise al colosso americano di avere successo anche in Europa.

La Ford Fiesta è in grado di conquistare tutti: capo di famiglia, giovane, donna. Superando le 15 milioni di auto vendute in tutto il Mondo.

Ford T

Al sesto posto troviamo un’altra auto dell’ovale blu americano: la Ford T. Consacrata nel 1999 auto del secolo.

La Ford T ha una valenza storica: è stata infatti la prima macchina prodotta in grande serie col sistema della catena di montaggio introdotto da Ford per la prima volta. Sistema ribattezzato proprio “Fordismo“, che riprendeva i dettami di Taylor.

Parliamo di una macchina a due marce (più la retro) nata nel 1908.

Ribattezzata “Flivver” (macinino), ha superato abbondantemente i 15 milioni di esemplari venduti.

Passat

Al quinto posto troviamo un altro modello Volkswagen: la Passat. Ritenuta dagli addetti ai lavori un piccolo miracolo dell’industria automobilistica.

Infatti, si tratta di una berlina del segmento C, semplice nelle linee ma molto piacevole alla vista, con prestazioni di buon livello e allestimenti in pieno stile Volkswagen.

Lanciata nel 1973, è arrivata oggi all’ottava serie, superando le 20 milioni di unità vendute.

Maggiolino

Al quarto posto ancora un’auto Volkswagen. E anche qui parliamo di un autentico simbolo: il Maggiolino. Voluto da Hitler per fare in modo che anche il ceto medio potesse permettersi una auto. Non a caso, Volkswagen significa proprio “auto del popolo“.

Sebbene sia stato dismesso negli anni ’70 (con qualche recente riproposizione ma in pochi modelli), risulta ancora essere una delle auto più vendute della storia. Anche perché fu un film Disney (in Italia proposto col titolo Un maggiolino tutto matto) a rilanciarlo sul mercato.

Presso il museo Volkswagen a Wolfsburg è possibile ammirare un Maggiolino del 1963 che ha percorso 2.562.885 km.

I Maggiolino venduti sono stati 21 milioni e mezzo.

Golf

Ad aprire il podio non poteva che essere un’auto Volkswagen, giusto per cambiare un po’. E anche qui parliamo di una auto del segmento B ancora oggi di ottimo successo: la Golf.

I modelli venduti sono stati oltre 30 milioni dal 1974.

Dalle linee rigide e squadrate delle prime serie anni 70 e 80, la Golf si è evoluta nel tempo, diventando sempre più elegante e aggraziata.

Il suo successo così durevole nei decenni sono state le alte prestazioni la solidità della sua struttura. Un’altra auto che piace in modo trasversale e si adatta a più utilizzi.

F-Series

Al secondo posto troviamo invece un’altra Ford: la F-Series. Le ragioni della postazioni sono presto dette. Viene infatti prodotta dal 1948 ed è oggi alla tredicesima serie.

È stato il pick up più venduto negli Stati uniti per 24 anni e il più commercializzato per 34, nonché il più venduto in Canada.

Corolla

Come avrai notato, questa Top 10 delle auto più vendute di sempre ha visto un testa a testa tra Volkswagen e Ford. Tuttavia, ironia della sorte, il primato se lo aggiudica una giapponese: la Toyota, con la sua Corolla.

La Toyota Corolla ha sovente pure sfidato il mercato con look “discutibili” ma che, evidentemente, ha incontrato i favori degli automobilisti.

La Toyota Corolla è stata lanciata nel 1966 ma ha il primato mondiale delle vendite dal 1997. E le ragioni del suo successo sono il rapporto qualità-prezzo molto competitivo. Ha venduto oltre 40 milioni auto.

Parliamo di una auto in tutto e per tutto nella media: per prestazioni, prezzi ed estetica.

Auto più vendute della storia: alcune precisazioni

Ovviamente, i dati sono approssimativi e potrebbero discostare un po’ dalla realtà. Sebbene è difficile che discostino così tanto da stravolgere la classifica. Al massimo possono cambiare un paio di posizioni.

Poi c’è la questione della denominazione dei modelli, visto che il successo delle auto in questa Top 10 è decretato, come intuibile, dal fatto che non abbiano mai cambiato nome. Cosa che invece ha fatto la Fiat, che di fatto non compare.

Si pensi alla Fiat 127, che ha visto poi cambiare il suo nome in Uno e da Uno in Punto. Ma di fatto si tratta di sue evoluzioni. Oppure, al fatto che alcune auto siano state completamente rivoluzionate da non poter creare un continuum temporale. Si pensi alla 500 o alla Mini-Bmw.

L’unica Fiat che viene prodotta dal 1980 senza cambi di nome è la mitica Panda. Che però è lontana dalla Top 10, avendo venduto 8 milioni di esemplari. Trovando nell’Italia il suo mercato principale.

Conclusioni

