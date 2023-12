Auto elettriche, altro flop: Ford dimezza produzione nel 2024

Per il 2024 Ford aveva previsto una capacità produttiva annua di camion elettrici di circa 3.200 a settimana. Ora diventati 1.600.

La Ford fa un passo indietro sulle auto elettriche. Per il 2024 aveva previsto una capacità produttiva annua di 150.000 Lightning, camion completamente elettrici, ovvero circa 3.200 a settimana.

Tuttavia, lo scorso ottobre ha aggiustato il tiro, affermando di voler ritardare circa 12 miliardi di dollari di investimenti a causa dell’indebolimento della domanda di veicoli elettrici premium a prezzo più elevato. Con una nota ai fornitori ha indicato i piani a partire da gennaio per produrre una media di circa 1.600 camion Lightning a settimana. L’annuncio è arrivato presso il Rouge Electric Vehicle Center a Dearborn, Michigan.

Ford ha sempre affermato di produrre auto in base alle richieste del mercato e di non voler dunque fare il passo più lungo della gamba. Del resto, il settore Automotive è in grave crisi e l’ovale blu non è da meno.

Auto elettriche, le parole illuminanti di Stephen Moore

Come riporta Zero Hedge, l’economista senior di FreedomWorks ed ex consigliere economico senior del presidente Trump, Stephen Moore, ha detto a Fox News in un’intervista:

Sono qui per dirvi che, se queste tendenze continuano, vedremo il mercato dei veicoli elettrici diventare il prossimo grande flop perché gli acquirenti di auto non li vogliono La lezione ovvia per l’industria: non si possono corrompere gli americani affinché comprino auto che non vogliono . Considerando la mentalità di approccio all-in per i veicoli elettrici di Ford e GM, è chiaro che Detroit non ha mai recepito questo messaggio

Il presidente Biden ha fissato l’obiettivo che il 50% di tutti i nuovi veicoli entro il 2030 negli Usa siano elettrici o ibridi plug-in. Obiettivo difficilmente raggiungibile, almeno alla situazione attuale. Del resto, tra costi esosi, autonomia ridotta e alti rischi, le auto elettriche non convincono i più.

