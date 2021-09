1.300 dollari per vedere 13 film Horror: l’annuncio singolare di una Agenzia

Di annunci di lavoro strambi sul web se ne trovano. Tra strafalcioni grammaticali, richieste assurde e secondi fini.

Tuttavia, forse è la prima volta che qualcuno richiede un volontario che guardi 13 film Horror a ottobre e gli offra 1.300 dollari. Praticamente 100 dollari a film. Che in euro sono circa 1.100 totali.

A pubblicare il singolare annuncio è la compagnia finanziaria FinanceBuzz, che utilizza come nome del profilo un Horror Movie Heart Rate Analyst, un vero e proprio critico cinematografico insomma. E lo scopo è quello di genere un sondaggio per capire se il budget speso per la realizzazione di un film dell’orrore inficia la sua ‘efficacia’ nello spaventare lo spettatore.

Vediamo meglio i requisit dell’annuncio e quali sono i film da vedere.

Annuncio che paga per vedere 13 film Horror

Come spiega Greenme, per capire quali sono le reazioni dello spettatore pagato (e non pagante) rispetto a quanto mostrato dal film, l’Agenzia conferisce tanto di braccialetto che misuri il battito cardiaco durante la visione.

Per candidarsi e partecipare al sorteggio, basta registrarsi sul sito della compagnia, riempendo un form e spiegando le motivazioni della propria partecipazione e perché si dovrebbe essere scelti.

La scadenza è fissata al 26 settembre mentre il vincitore sarà annunciato il prossimo 1 ottobre. La brutta notizia per noi italiani è che possono candidarsi solo persone residenti in America. Ma chissà che l’esperimento non sia replicato anche in Europa e magari proprio in Italia. Del resto, emuliamo spesso e volentieri le bizzarrie d’oltreoceano.

Quali film bisogna vedere

Ecco i 13 film horror che bisogna guardare:

Saw Amityville Horror A Quiet Place A Quiet Place Part 2 Candyman Annabelle Insidious The Blair Witch Project Sinister Get Out The Purge Halloween (2018) Paranormal Activity

L’elenco non è casuale ma è un mix che va dai film più costosi a quelli più economici. Proprio per valutare se un budget elevato renda possibile creare film paurosi. I due estremi sono Paranormal Activity, realizzato con appena 15.000 dollari e Annabelle, costato alla produzione ben 6,5 milioni di dollari.

Buona visione e buono spavento a chi si aggiudicherà il singolare lavoro…