Shelf cloud: le terribili nuvole che portano tempeste anche in Italia

Scopriamo un nuovo fenomeno climatico che si sta affacciando sempre più anche nel nostro paese: le shelf cloud.

Vengono chiamate “shelf cloud” (letterale del loro nome è “nuvola a mensola”) e sono state riprese su vari Social. Si tratta di un fenomeno spettacolare nel vedersi, ripreso e diffuso non a caso anche sui social in molti video. Ma purtroppo anche molto pericoloso, visto che anticipa l’arrivo di forti temporali.

La sua formazione dipende dall’incontro tra aria fredda e calda. Altra caratteristica il fatto che siano molto veloci e danno la sensazione di essere un muro grigio in grado di inghiottire tutto quanto incontrano.

Ecco le regioni dove si sono verificate e perché sono pericolose.

Cosa sono le Shelf cloud

Le “shelf cloud” sono sono nuvole basse, lunghe e arcuate che si sviluppano in senso orizzontale. Come anticipato, si formano quando una corrente d’aria fredda proveniente dal cielo incontra una massa d’aria calda proveniente da terra. Solitamente la loro presenza è presagio di pioggia e grandine imminente.

Le nuvole a mensola si formano in quello che viene chiamato punto di contrasto tra updraft e downdraft. E sono innescate dall’aria calda e umida sollevata dal suolo dal “gust front”. Questa corrente si alza fino a circa i 1000/1500 metri di quota dove, a causa della temperatura più bassa, si condensa e le forma.

Come detto, danno anche vita a uno spettacolo in cielo, perché hanno un colore che va dal blu al grigio scuro. Mentre le sue dimensioni sono in genere imponenti con una lunghezza che può arrivare ad alcuni chilometri.

Quali sono i rischi delle Shelf cloud

Le shelf cloud non vanno confuse con le “wall cloud” e con le “supercelle”. Esse fanno parte della “famiglia” dei cumulonembi, cioè le nubi a forte sviluppo verticale generate da condizioni di estesa instabilità atmosferica. Invece la supercella è più devastante e spesso dà anche origine a un tornado, così’ come le più imponenti “nuvole a muro”. Mentre raramente le “shelf cloud” generano uragani. Quindi, solitamente si tratta di piogge o grandini brevi ma intense e particolarmente dannose per il raccolto o che causano allagamenti nelle città.

Shelf cloud dove in Italia

Ad oggi le shelf cloud si sono verificate soprattutto in Veneto e in Abruzzo, avvistate rispettivamente a Chioggia e a Pescara, forse anche per la loro geolocalizzazione. Con il clima in cambiamento, sarà sempre più frequente vederle in altre parti del nostro paese.

