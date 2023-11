L’attimo fuggente in versione fascista: accade in una scuola di Roma

Nella scuola Federico Caffè del quartiere Monteverde di Roma, degli studenti hanno fatto il saluto fascista alzandosi sulla sedia.

L’attimo fuggente (titolo originario Dead Poets Society) è un film del 1989 diretto da Peter Weir e interpretato dal compianto Robin Williams. Una pellicola dalla storia struggente, nota soprattutto per la scena dei ragazzi che, citando “Capitano mio capitano“, si alzano in piedi sulla sedia in difesa del loro amatissimo insegnante espulso dall’istituto. Qualcosa di simile è accaduto a Roma, sebbene in salsa fascista.

Infatti, in una classe dell’Istituto romano intitolato al grande matematico sparito nel nulla, “Federico Caffè”, dei ragazzi hanno emulato quel gesto ma alzando il braccio destro, facendo il saluto romano dinanzi a un insegnante compiacente.

Il video che li dimostra è diventato velocemente ed inevitabilmente virale.

Saluto romano a scuola in stile Attimo fuggente

Come riporta Il primato nazionale, nel video si vede i ragazzi che tentano di assumere un atteggiamento marziale e tendono il braccio destro. Davanti a loro un prof che attende quei saluti romani e annuisce come un redivivo Robin Williams. Vicino a lui un altro studente che riprende la scena con uno smartphone.

La scuola si trova nel quartiere Monteverde. Il dirigente scolastico promette provvedimenti disciplinari immediati mentre Lorenzo Marinone, delegato alle Politiche giovanili del sindaco Roberto Gualtieri, ha invece sottolineato la gravità dell’accaduto, perché quel gesto “rievoca pagine buie della nostra storia“.

Ecco il video, ciascuno si farà la propria opinione:

– / 5 Grazie per aver votato!